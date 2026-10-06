Guardavidas piden extender el servicio de seguridad en playas: “No queremos reaccionar tarde a una tragedia”

Desde la UGA volvieron a reclamar la extensión del servicio de seguridad en playas. Foto archivo: 0223.

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) volvieron a reclamar por la extensión del servicio de seguridad en las playas de Mar del Plata desde el 1° de octubre hasta el 30 de abril. Advierten que desde hace un tiempo los hábitos de la gente cambiaron y temen a que haya una tragedia ante la falta de guardavidas durante la temporada baja.

Días atrás, a través de un comunicado en las redes sociales, desde el gremio señalaron que el reclamo es “histórico” y es debido a que “no todos los marplatenses ni turistas tienen la misma seguridad en nuestras costas” y que tal protección “no puede depender de la suerte o del lugar al que elijas ir”.

Actualmente, el Municipio mantiene desde octubre un sistema de guardias, que se extienden en los siguientes balnearios: 1 La Perla – Alfonsina, 2 La Perla – Saint Michel, 3 La Perla – San Sebastián, 4 La Perla - Alicante, Torreón del Monje, las secciones 0, 1, 2, 3, 4 A y 4 B, 5, 6 y 7 de Playa Grande, el Consorcio Complejo Playa Grande, Punta Cantera IV-V – Waikiki, Arroyo Lobería – Cruz del Sur, y Arroyo Seco II – Manantiales Club de Mar, contarán con guardias diarias en el horario de 11 a 17.

Desde la UGA volvieron a reclamar la extensión del servicio de seguridad en playas. Foto archivo: 0223.

Diego Serra, secretario general de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) afirmó este lunes, en diálogo con Extra Radio (102.1), pidió "abrir el debate" ya que "no queremos reaccionar tarde a una tragedia” y planteó la necesidad que el operativo se extienda desde 1° de octubre hasta el 30 de abril.

“A partir de la pandemia han cambiado un montón los hábitos de uso del mar, todo el surf está en un momento de auge, los paddle surf también que la gente practica, el kayak surf, Hay también mucha gente que nada. Hace dos o tres meses atrás se murió una persona en Varese que hacía natación en aguas frías”, recordó.

Piden proteger a los bañistas y a los trabajadores

Para Serra, con el modelo de seguridad actual, en los meses de temporada baja, corren riesgo no solo las personas que ingresan al mar sino también los guardavidas. “Por ejemplo en el Torreón hay un guardavidas que tiene que cubrir todas las populares. O en Waikiki hay un guardavida que tiene que cubrir todo el frente que va hasta el puerto. No solamente es una cuestión operativa sino una cuestión de protección de los trabajadores”, razonó.

Desde la UGA volvieron a reclamar la extensión del servicio de seguridad en playas. Foto archivo: 0223.Desde la UGA volvieron a reclamar la extensión del servicio de seguridad en playas. Foto archivo: 0223.

Por otra parte, agregó a modo de ejemplo que en los próximos meses por efectos de la corriente de El Niño, “la peligrosidad del mar también va a ser mayor”.

“La justificación principal siempre fue la cuestión dineraria. Pero bueno, yo creo que hay que ver la posibilidad de abrir el debate. Entendamos que esto es una cuestión de prevención”, concluyó Serra.