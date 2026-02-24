Tensión: un hombre se descompensó en la playa y los guardavidas lo salvaron con RCP

Un hombre se descompensó en la playa y los guardavidas lo salvaron con maniobras de RCP.

Momentos de tensión se vivieron en los últimos días en Punta Cantera, después de que los guardavidas fueran alertados por una familia de turistas sobre el estado de salud de un hombre, que se había descompensado en la playa durante la jornada del domingo.

Los guardavidas titulares Mauricio Landa, Nicolás Romera y Santiago Upton y el guardavidas suplente Gonzalo Servidio acudieron rápidamente al lugar donde se encontraba la víctima e iniciaron los protocolos correspondientes. En ese momento el hombre estaba inconsciente y sin signos vitales, entrando en un paro cardíaco.

Durante 25 minutos, los guardavidas le realizaron compresiones y masajes cardíacos para luego incorporar el uso del desfibrilador y lograr recuperar los signos vitales del hombre tras las reanimaciones. Para ese entonces la asistencia médica ya había llegado a la playa, por lo cual subieron a la víctima a una camilla y quedó a disposición de los enfermeros para continuar recuperándose.

La rápida asistencia de los guardavidas y su actuación bajo presión y a contrarreloj logró mantener al hombre con vida y controlar la emergencia hasta contar con más recursos para asistirlo con lo que ameritaba la situación.

Aunque no se sabe con precisión si el hombre sobrevivió el traslado y perdió la vida al llegar al hospital o si directamente murió en la ambulancia, lamentablemente se confirmó que falleció tras dejar la playa.