Conmoción: un policía patrullaba la zona y le salvó la vida a un bebé que se ahogaba

Una profunda conmoción sacudió a los vecinos de la zona norte bonaerense durante la madrugada tras vivirse momentos de dramática tensión. Un policía que patrullaba las calles en un móvil oficial advirtió la desesperada emergencia que sufría una familia en la vereda. Un bebé de un año se ahogaba y presentaba serias dificultades respiratorias, por lo que requería asistencia médica urgente. La rápida reacción de las fuerzas de seguridad impidió una tragedia.

Qué hizo el policía cuando notó que el bebé se ahogaba

El hecho se produjo en el barrio Villa Adelina, dentro del partido de San Isidro, cuando los agentes divisaron a varias personas reunidas frente a una vivienda. Al aproximarse para verificar la situación, el personal policial notó que un niño se encontraba sin aire y con signos de asfixia en brazos de sus familiares. La criatura había comenzado a ahogarse repentinamente mientras permanecía en la residencia de su abuela junto a sus tías.

Las cámaras de seguridad lograron captar la escena.

Ante la falta de tiempo para aguardar una ambulancia, uno de los oficiales tomó al menor de inmediato para iniciar los primeros auxilios. El agente aplicó técnicas de compresión y desobstrucción sobre el cuerpo del pequeño hasta lograr que expulsara lo que le impedía la entrada de oxígeno. A los pocos segundos de iniciar la maniobra de Heimlich, el nene volvió a respirar de manera normal frente a la mirada de sus allegados.

De forma simultánea, los demás integrantes de la patrulla coordinaron el traslado prioritario con la guardia del Hospital de Boulogne. La unidad policial escoltó el vehículo familiar a toda velocidad para que los médicos de guardia pudieran examinar la salud del chico. Tras una revisión integral, los profesionales del centro sanitario confirmaron que el paciente se encontraba fuera de peligro y autorizaron el retorno a su hogar.

Los familiares del infante expresaron un emotivo agradecimiento a través de las redes sociales hacia los miembros de la fuerza por su rápido accionar. La mamá del niño destacó la serenidad que les transmitieron en el momento más crítico y definió al oficial que actuó como un verdadero ángel guardián. Desde la Municipalidad de San Isidro destacaron que la capacitación continua en primeros auxilios resulta vital para resolver este tipo de emergencias urbanas.