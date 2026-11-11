¡Todos por Nico!: cumpleaños, solidaridad y esperanza en medio de la lucha contra la leucemia

En el corazón de la comunidad de Balcarce y con internación en la ciudad de Mar del Plata, la solidaridad se vuelve protagonista de una historia que conmueve a todos. Nicolás Quintana cumple 4 años y, aunque festeja esta fecha especial lejos de casa, internado junto a su mamá Sofía para continuar con sus tratamientos médicos y quimioterapias, su valentía moviliza a la región en una cadena gigante de afecto y apoyo.

Su abuela Ana contó en contacto con 0223 que a Nicolás le diagnosticaron en febrero pasado una leucemia linfoblástica aguda. “Fue de un día para el otro, era un nene normal de muy buena salud”, relató su familiar.

En marzo Nico fue trasladado al hospital Materno Infantil y desde entonces permanece internado. “Todos estos meses ha estado haciendo quimio, teneniendo días buenos y malos. Su papá Alejandro y su mamá tuvieron que trasladarse a Mar del Plata y nos cuesta mucho tener un alquiler y pagarlo. El 30 de noviembre deben retirarse del departamento por contrato y esperamos que la gente nos pueda ayudar a conseguir una nueva casa cerca del nosocomio”, relató Ana.

Su mamá lo cuida día a día en el hospital, afrontando sola junto a familiares y allegados los gastos cotidianos que demanda esta difícil situación. Por este motivo, se puso en marcha una campaña solidaria para acompañarlos y asegurar que no estén solos en este camino. Nicolás tiene un hermano que se llama Bruno, de 6 años, que permanece en Balcarce viviendo junto a Ana.

Nico se encuentra luchando contra la leucemia linfoblástica aguda.

Un saludo al cumpleañero y cadenas de oración

En este día tan especial, la familia y los allegados buscan llenar de amor a Nico. La propuesta es que todos aquellos que deseen enviarle un cálido mensaje de feliz cumpleaños o dejarle un saludo de aliento puedan hacerlo comunicándose directamente al WhatsApp de su mamá: 2266-487572.

Asimismo, se invita a toda la comunidad —sean de la región que sean— a acompañar a Nicolás y a su familia con una oración, además de compartir su historia en redes sociales y estados para que llegue a más personas. Desde su entorno, extienden un profundo agradecimiento a la querida gente de Balcarce por el constante acompañamiento.

¿Cómo colaborar con Nico y Sofía?

Además del apoyo emocional y espiritual, la familia necesita la colaboración de la comunidad para hacer frente a los gastos diarios y las necesidades básicas durante la internación. Se reciben donaciones de agua mineral, mercadería, artículos de higiene personal y artículos de limpieza.

Para quienes deseen colaborar económicamente con el monto que puedan, se encuentran habilitados los siguientes canales oficiales: