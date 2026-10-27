Una espesa humareda y un micro escolar consumido por las llamas: impactantes imágenes del incendio en la ruta 226

Ocurrió en la mañana de este martes a la altura del kilómetro 33.

Trascendieron imágenes y videos del impactante incendio del colectivo escolar que se registró en la mañana de este martes en la ruta 226, a la altura del kilómetro 33. Los alumnos bajaron del vehículo y presenciaron el siniestro.

Según informaron testigos a 0223, el micro trasladaba a estudiantes de entre 12 y 18 años a la escuela desde Mar del Plata a Balcarce, cuando de repente "empezó a salir humo de la caja de cambio" y el conductor detuvo la marcha a un lado de la autovía.

De manera rápida los jóvenes fueron evacuados y alejados de la zona, mientras que del motor se desprendía una humareda que comenzaba a aumentar con el correr de los minutos hasta que el rodado quedó envuelto en llamas.

Debido a la demora de la dotación de Bomberos del cuartel de Sierra de los Padres, el transporte escolar terminó consumido por el fuego y se redujo a cenizas, siendo observado a la distancia por los alumnos, el chofer y personal de Gendarmería que detuvo la circulación.

Un amplio operativo de seguridad se desplegó en el lugar y las autoridades consiguieron sofocar el incendio en la ruta provincial sin lamentar heridos ni víctimas.