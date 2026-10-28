Consternación en Balcarce: falleció un niño de dos años tras ser encontrado en una piscina

El hospital municipal Felipe Fossati de Balcarce desde donde se confirmó el deceso del menor.

Un lamentable y trágico episodio ocurrió en Balcarce este miércoles con el deceso de un nene de apenas dos años que falleció tras ser encontrado en una piscina. Integrantes de la fiscalía que tomó intervención en el caso iniciaron una investigación sobre las causales de muerte.

De acuerdo con la información difundida por diversos medios de comunicación locales, el hecho ocurrió en las últimas horas de este 28 de octubre.

Al lugar de la tragedia acudieron bomberos voluntarios y personal policial, que asistieron en el traslado del menor al hospital mientras se le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmomar.

Pese a la asistencia recibida y a los intentos por reanimarlo, el niño falleció minutos después de su llegada al nosocomio municipal Felipe Fossati, desde donde se confirmó su deceso.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio.