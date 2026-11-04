"La despidieron por hacer su trabajo": caravana en defensa de Virginia Aparicio en el Inta

En una jornada de protesta y solidaridad con la comunidad científica, investigadores, trabajadores universitarios, organizaciones sindicales, sociales y ambientales realizaron una caravana desde Mar del Plata hasta Balcarce para exigir la inmediata reincorporación de Virginia Aparicio, investigadora del Inta y el Conicet, y repudiar su despido.

La movilización también reclamó el reconocimiento institucional de los resultados del proyecto internacional Sprint, del que Aparicio participó en su coordinación.

El conflicto tomó relevancia por las circunstancias que rodearon su desvinculación y por las controversias generadas a partir de los resultados del estudio financiado por la Unión Europea que analizó la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos y los organismos de personas y animales.

En diálogo con 0223, Facundo Hernández, investigador del Conicet y uno de los participantes de la jornada, sostuvo que el reclamo excede la situación laboral de Aparicio. "Estamos reclamando por una compañera que ha sido despedida por hacer su trabajo, que es clave para la salud del pueblo argentino", expresó.

El investigador señaló que el conflicto comenzó con un sumario administrativo iniciado durante el gobierno anterior y que terminó con la exoneración y el despido de Aparicio durante la actual gestión.

La movilización reunió a investigadores, trabajadores universitarios y organizaciones sociales y ambientales.

En ese sentido, remarcó la gravedad de la sanción: "Una exoneración es la imposibilidad de ejercer un cargo público de por vida. Es decir, es la máxima pena que se le puede hacer a un trabajador de la administración pública".

El proyecto Sprint y el conflicto por los resultados de la investigación

Al explicar el origen de la controversia, Hernández hizo hincapié en el trabajo desarrollado, una investigación internacional orientada a determinar los niveles de contaminación por agroquímicos y plaguicidas en distintos ámbitos y organismos.

Según planteó,"como los resultados que se obtuvieron empezaron a incomodar por los altos índices de contaminación, Argentina se retira del Sprint".

Hernández explicó que, ante la salida del país del proyecto, los propios voluntarios que habían participado en la investigación se organizaron para conocer sus resultados y difundirlos. A partir de ese momento, sostuvo, se profundizó el conflicto que terminó con el procedimiento disciplinario contra Aparicio.

"El gobierno se retira del Sprint porque incomodaba y termina quien encabezaba ese proyecto siendo perseguida, con un sumario y, finalmente, el despido", denunció.

Para el investigador, lo ocurrido representa un antecedente preocupante para la libertad de investigación y la posibilidad de comunicar resultados científicos que puedan cuestionar determinados intereses económicos y productivos.

Para el investigador, lo ocurrido representa un antecedente preocupante para la libertad de investigación.

Incluso, trazó un paralelismo con otros períodos de la historia argentina: "Antecedentes hay en la dictadura militar. Son los últimos antecedentes que tenemos, donde por estos motivos, por lo que uno investiga o la perspectiva con la que uno investiga, se perseguía".

Una caravana desde Mar del Plata hasta Balcarce

La jornada comenzó a las 10 en el Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicado sobre calle Funes, entre San Lorenzo y Roca. Desde allí, los vehículos se dirigieron hacia la avenida Luro para continuar por la Ruta Nacional 226 rumbo a Balcarce.

Cerca de las 11, las columnas se encontraron en Plaza Libertad, donde se sumaron automóviles provenientes de la ciudad y de localidades cercanas. Luego, los participantes se trasladaron hasta el Centro Regional Buenos Aires del Inta, ubicado en calle 16 N.º 674.

También exigieron que las autoridades reconozcan los resultados del proyecto internacional Sprint.

Allí, alrededor de las 11.30, se realizó un acto con micrófono abierto, en el que diferentes organizaciones, activistas y trabajadores expresaron su solidaridad con Aparicio y con los voluntarios que formaron parte del proyecto. El reclamo central fue la reincorporación inmediata de la investigadora y el reconocimiento institucional de los resultados de la investigación.

La segunda parte de la jornada se trasladó, a partir de las 13.30, a la Estación Experimental Agropecuaria del Inta Balcarce, ubicada en el kilómetro 73,5 de la Ruta Nacional 226, donde trabajaba Aparicio. Allí se realizó un ruidazo y bocinazo para visibilizar el reclamo y repudiar su desvinculación. En el mismo predio funcionan también la Facultad de Ciencias Agrarias y el Ipads-Inta-Conicet.

"Está muy entera y dispuesta a dar una batalla"

Consultado sobre el estado de la investigadora frente al conflicto, Hernández destacó su fortaleza y convicción para continuar con el reclamo. "Nosotros sabemos que ella está muy, muy entera. Es una compañera que está muy convencida de su trabajo, de su rol en la sociedad y que está dispuesta a dar una batalla", aseguró.

Además, remarcó que la lucha de Aparicio no se limita a recuperar su puesto laboral, sino que también apunta a defender la continuidad de la investigación y el acceso público a sus conclusiones.

"Como ella dice, no solo es una cuestión personal, individual, de la recuperación de su puesto de trabajo, sino de todo lo que implica la investigación y toda la necesidad que hay de que se conozcan estos resultados y empezar a encontrar soluciones", agregó.

"Está muy entera y dispuesta a dar una batalla", aseguraron.

Por último, Hernández cuestionó la falta de pronunciamientos de las autoridades sanitarias frente a los resultados del estudio y apuntó contra los vínculos entre sectores del Estado y los intereses del "agronegocio".

En ese contexto, consideró que el despido de Aparicio constituye una medida represiva contra una trabajadora que desarrolló una investigación vinculada directamente con la salud de la población.