Visitas al autódromo Juan Manuel Fangio: cómo coordinar el ingreso y obtener autorización

La reserva natural de la fundación Fangio y el recientemente reinaugurado autódromo Juan Manuel Fangio, dos espacios de interés turístico y deportivo de Balcarce, reciben visitas grupales que deben coordinarse con anticipación y contar con autorización previa. La disposición alcanza a instituciones educativas, contingentes, organizaciones y grupos de particulares interesados en conocer ambos lugares.

Desde el área de turismo de la municipalidad de Balcarce informaron que quienes deseen organizar recorridos no deben presentarse directamente en ninguno de los predios sin haber realizado previamente la consulta y obtenido el permiso correspondiente.

El procedimiento busca ordenar el ingreso de visitantes y establecer las condiciones de cada recorrido, teniendo en cuenta las características de los espacios y las actividades que se desarrollan en ellos.

Vista del autódromo de Balcarce desde la sierra La Barrosa.

Cómo visitar la reserva de la fundación Fangio

La reserva de la fundación Fangio ofrece un entorno natural con un sendero de aproximadamente 3.400 metros y un recorrido de baja dificultad, pensado para disfrutar del paisaje y conocer el ambiente natural del lugar.

Durante el horario de verano, las visitas se realizan de 10 a 19:30, aunque la disponibilidad y los horarios pueden variar según la temporada.

Los grupos interesados deben comunicarse previamente con la Subsecretaría de Turismo de la comuna balcarceña para consultar las condiciones de acceso y coordinar la visita.

El histórico circuito de Balcarce volvió a recibir en este 2026 una nueva competencia de la ACTC.

Cómo acceder al autódromo Juan Manuel Fangio

En el caso del recientemente reinaugurado autódromo Juan Manuel Fangio, el ingreso también requiere autorización y coordinación anticipada. Al tratarse de un predio destinado a actividades deportivas y automovilísticas, las posibilidades de realizar recorridos dependen del cronograma de competencias, entrenamientos y otras tareas previstas en el circuito.

Por ese motivo, es necesario consultar previamente la disponibilidad y las condiciones operativas antes de organizar cualquier visita.

Dónde solicitar autorización para las visitas

Para coordinar recorridos tanto en la reserva de la fundación Fangio como en el autódromo Juan Manuel Fangio, los interesados deben comunicarse con el WhatsApp 2266 638650 del área de turismo municipal. El contacto es el mismo para ambos espacios.

En consecuencia quienes quieran conocer estos dos atractivos de Balcarce deberán realizar primero la consulta por WhatsApp y aguardar la confirmación correspondiente antes de organizar el traslado.