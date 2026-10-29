Actualizan las tarifas de los peajes en ruta 226: estos son los nuevos valores

Hay aumento de los peajes en ruta 226 entre Mar del Plata y Tandil.

Poco después de cambiar los formatos de pago, retirar las cabinas y aplicar una nueva tecnología de cobro automática, la concesionaria Corredores Viales del Sur (Corresur) actualizó las tarifas de los peajes ubicados sobre la ruta nacional 226, con nuevos valores para las estaciones de El Dorado (ubicada en el kilómetro 31) y Vasconia (situada en el kilómetro 153).

Ambas terminales están situadas entre Mar del Plata y Tandil pero la modificación tarifaria también alcanza al peaje de Cañuelas, situado sobre la ruta nacional 3 en el kilómetro 76, dentro de la red de caminos nacionales cuya concesión está a cargo de Corresur.

Los importes varían de acuerdo con la categoría del vehículo y el medio de pago elegido. La diferencia más significativa se registra entre quienes utilizan TelePASE y aquellos que abonan mediante el sistema de pago electrónico manual.

La ruta 226 es uno de los principales corredores viales del sudeste bonaerense.

Las tarifas de los peajes en ruta 226 según el tipo de vehículo

Para los vehículos de hasta dos ejes, con una altura máxima de 2,30 metros y sin rueda doble, el peaje cuesta $1.802,46 con TelePASE. En cambio, quienes utilizan el pago electrónico manual deben desembolsar $3.604,93 por el mismo trayecto.

La clasificación contempla la cantidad de ejes, la altura del vehículo y la presencia de ruedas dobles. La categoría 2 incluye vehículos de hasta dos ejes que superan los 2,30 metros de altura o tienen rueda doble, así como determinados vehículos de hasta cuatro ejes que no superan esa altura y carecen de rueda doble.

Por su parte, la categoría 3 comprende vehículos de hasta cuatro ejes que superan los 2,30 metros o cuentan con rueda doble. La categoría 4 corresponde a unidades de más de cuatro y hasta seis ejes, mientras que la categoría 5 abarca vehículos de más de seis ejes.

El nuevo cuadro tarifario establece cinco categorías para los peajes de El Dorado y Vasconia, sobre la ruta 226, y el de Cañuelas, en la ruta 3. Los valores informados por la concesionaria son los siguientes: