La inflación en octubre se aceleró y volvió a trepar por encima del 2%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este jueves por la tarde que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre se aceleró y fue del 2,2%. El Gobierno que dirige Javier Milei no encuentra la receta para reducirla.

De esta manera, el aumento de precios se aceleró 0,3 puntos porcentuales respecto a septiembre. Con el dato del noveno mes del año, los precios subieron un 26,3% en los primeros diez meses del año y acumulan un 33,1% en la comparación interanual.

Después del dato de agosto, cuando arrojó un 1,7% - la menor variación en 14 meses - la inflación se mantuvo en constante ascenso y el Gobierno nacional no encontró el rumbo para reducirla cuando fue su principal promesa de campaña y de gobierno.

La inflación de octubre

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

El gas tuvo mayor incidencia en la suba de precios. Foto: 0223.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.

En Mar del Plata los precios subieron por encima de la inflación. Foto: 0223.

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios mostraron una fuerte aceleración que la media nacional y subieron un 2,6%.