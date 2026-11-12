Repudian al Inta en el ámbito científico internacional por despedir a la marplatense que detectó agroquímicos en humanos

El despido de la ingeniera agrónoma marplatense Virginia Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) generó duras críticas en el ámbito científico internacional. Organismos europeos expresaron su preocupación por el impacto que puede tener este caso en la libertad académica y la continuidad de los estudios ambientales.

La marplatense es doctora en Ciencias Agrarias e investigadora de Inta y Conicet. Durante más de dos décadas desarrolló tareas en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce y coordinó la participación argentina en el proyecto internacional Sprint, financiado por la Unión Europea. Se trata de una investigación que analizó la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, en personas y animales.

La desvinculación se concretó a fines de octubre con la resolución 366 del Consejo Directivo del Inta. Se produjo después de un sumario administrativo aplicado tras por "incumplimientos en el desempeño de sus funciones". La defensa de la investigadora cuestionó sin embargo los fundamentos y consideró desproporcionada la medida.

Solidaridad internacional

El caso trascendió las fronteras y despertó manifestaciones de apoyo en ámbitos académicos europeos que subrayaron la importancia de proteger la autonomía de los investigadores y evitar que las controversias institucionales deriven en sanciones que puedan desalentar temas de estudio.

Desde los Países Bajos, la investigadora alemana y profesora de la Universidad de Wageningen Violette Geissen calificó de “injusta” la decisión. Según Infocielo, Geissen expresó: “Virginia Aparicio es una investigadora excelente. Hicimos protocolos para armonizar los métodos y que se realizaran en todos los países de la misma manera. Virginia siguió esos protocolos al pie de la letra”.

En Argentina el despido de Aparicio también provocó movilizaciones. El 4 de noviembre, investigadores, trabajadores universitarios y organizaciones sociales y ambientales hicieron una caravana desde Mar del Plata hasta Balcarce para reclamar su reincorporación y exigir que el Inta reconozca los resultados del proyecto Sprint.

La investigación comenzó en el año 2020 con la participación argentina avalada por el Inta. Durante el 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, además de analizarse muestras ambientales.

Entre los resultados difundidos se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas. También se identificaron mezclas de distintos plaguicidas en los organismos y residuos de agroquímicos en el ambiente.

La investigación buscaba aportar información sobre la exposición a estas sustancias y sus posibles efectos sobre la salud y los ecosistemas. Sin embargo, la continuidad del trabajo en Argentina se interrumpió después de que el organismo decidiera retirarse del proyecto en el año 2023.

El Inta explicó que la exoneración respondió a irregularidades administrativas vinculadas con la comunicación institucional, los procedimientos y la participación de colaboradores. La defensa de Aparicio rechazó esas imputaciones y sostuvo que la investigadora había informado sobre sus actividades a las autoridades correspondientes.