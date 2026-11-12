Maradona también tuvo su refugio en Mar del Plata: así era el departamento que compró en los 80

Diego Maradona también tuvo su refugio en Mar del Plata. A mediados de los años 80, cuando su carrera comenzaba a consolidarse a nivel internacional, el futbolista compró un departamento en un complejo de la avenida Carlos Tejedor 735, en el barrio Parque Luro. Lejos de las mansiones y propiedades de lujo que suelen asociarse con el Diez, se trataba de una vivienda de apenas 45 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y pensada para disfrutar de sus estadías en la ciudad.

Qué fue del departamento que tuvo Maradona en Mar del Plata

El inmueble tenía una distribución particular: en la planta baja contaba con un living comedor y una cocina equipada, mientras que en el piso superior se encontraban el dormitorio, con placard, y un baño completo. El complejo ofrecía además espacios comunes, entre ellos una pileta y un salón de usos múltiples. Aunque era una propiedad relativamente pequeña, reunía las comodidades necesarias para pasar temporadas en la ciudad y compartir momentos con sus familiares.

La propiedad estuvo a la venta tras el fallecimiento del 10.

El departamento no era utilizado exclusivamente por el astro de Villa Fiorito. Según la reconstrucción de su historia, sus hermanas se encargaban de cuidarlo y también lo aprovechaban para reunirse en cumpleaños y fechas especiales. Durante los veranos, la piscina del complejo era uno de los espacios elegidos por la familia. Así, aquella vivienda de Parque Luro se convirtió en un punto de encuentro familiar, más allá de los compromisos deportivos y las obligaciones profesionales que marcaron la vida de Pelusa.

Tras la muerte del ídolo, el inmueble quedó incorporado al conjunto de bienes de su sucesión. En diciembre de 2021 fue incluido en la denominada Subasta del 10, el remate de distintas pertenencias y propiedades vinculadas con el patrimonio del futbolista. Para el departamento marplatense se estableció una base de US$65.000, pero no recibió ofertas durante la subasta. La propiedad volvió entonces a quedar en el centro de la atención pública, esta vez por el destino de los bienes que había dejado el Diez.

Fue una de las propiedades que Diego menos utilizó.

En enero de 2022, el grupo Adrián Mercado confirmó que había recibido una propuesta para adquirir la vivienda. Sin embargo, la operación todavía necesitaba la aprobación judicial y no hay información pública suficiente para confirmar quién terminó comprándola ni cuál es su situación actual. A más de cuatro décadas de aquella adquisición, el departamento de Parque Luro conserva una historia particular: fue uno de los lugares elegidos por Maradona para descansar en Mar del Plata y terminó formando parte del proceso judicial y patrimonial que siguió a su fallecimiento.