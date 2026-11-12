Murió el hombre que sufrió un paro cardiorrespiratorio en una playa de Mar del Plata: era oriundo de Olavarría

Un hombre de 60 años que había sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en una playa de Mar del Plata murió en las últimas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). La víctima fue identificada como Marcelo César Cea, oriundo de Olavarría e hijo del reconocido pediatra de esa ciudad, Omar César Cea.

El episodio ocurrió el miércoles cerca del mediodía en Playa Las Toscas, en el sector conocido como Popular 9, en inmediaciones del Torreón del Monje. El hombre sufrió una repentina pérdida de conocimiento y debió ser asistido de urgencia.

Personal del Same asistió a la víctima.

De acuerdo con la información del operativo, el alerta ingresó a las 11.47. Los guardavidas Nahuel Fernández y Luciana del Rey comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego se sumaron otras integrantes del equipo para continuar con la asistencia.

El hombre fue retirado de la playa en una camilla y trasladado por una ambulancia del Same en código rojo, debido a la gravedad de su estado. Durante el traslado habría presentado signos vitales.

La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban disfrutando de la jornada en la costa marplatense

Cea ingresó al Higa a las 12.21 y quedó alojado en el Servicio de Emergencia y Trauma. Pese a la atención médica recibida, falleció en el centro de salud.

La noticia generó repercusión en Olavarría, donde era conocido por su vínculo familiar con Omar César Cea, reconocido pediatra de esa localidad