"No llegamos a fin de mes": personal nodocente de la Unmdp volvió al paro y realizó una feria de emprendedores por la crisis

Después de una semana de su última medida de fuerza, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) volvió a parar por 24 horas, tomó el Rectorado y organizó una feria de emprendedores para "complementar la crisis de no llegar a fin de mes". Hubo stands de comidas dulces y saladas, salsas, vermú, cerámica, velas, ropa, cosmética, artículos de bazar y libros.

Durante la jornada, la secretaria adjunta del gremio, Victoria Schadwill, le explicó a 0223 que "lamentablemente hay una necesidad muy grande cuando decimos que feriamos porque no llegamos a fin de mes", lo que consideró que "es producto del ajuste del Gobierno nacional", al mismo tiempo que remarcó que insisten en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El gremio paró por 24 horas, tomó el Rectorado y llevó a cabo una feria de emprendedores.

"Con esa ley recuperamos lo adeudado del 33% de pérdida del poder adquisitivo. Entonces, convocamos a los compañeros a feriar y presentar sus diferentes emprendimientos, los cuales se ven obligados a realizar para complementar la crisis de no llegar a fin de mes. Es la vuelta de rosca que encontramos como actividad de visibilización en la puerta del Rectorado", sostuvo.

En el mismo sentido, aclaró que el incumplimiento de la Ley provocó una "crítica situación" en este fin de año y que, por ese motivo, "corre riesgo el inicio de clases o la continuidad del sistema universitario". Además, la líder sindical señaló que las políticas del Gobierno los "desangran a cuentagotas" y que, "en términos generales, han cerrado dependencias y los trabajadores se quedaron sin laburo".

APU organizó una feria de emprendedores para ayudar a los trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

De acuerdo a su relato, "todos los meses hay un deterioro por debajo de la inflación y también en el presupuesto universitario, y eso se ve en el día a día, cuando no se pueden pagar servicios ni se obtienen los insumos necesarios, más allá de la calidad laboral que se está dando, donde los compañeros están totalmente endeudados".

En tanto, la secretaria general de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), Abril Miranda, indicó que "la situación es muy angustiante y crítica para las universidades públicas y la comunidad en su conjunto", teniendo en cuenta que "cada día cuesta más sostener las trayectorias educativas y los estudiantes comienzan a relegar cuestiones ligadas a la salud mental y a la posibilidad de compartir con amigos".

"El presupuesto no se negocia y la universidad pública se defiende en la calle", plantearon en un comunicado sobre la jornada de lucha.

"Nos alejamos de las actividades que nos hacen bien y vamos relegando todas las cuestiones que le dan dignidad a nuestra vida en la cotidianidad para sostener solo lo urgente. Entonces, el proyecto de estudiar en el nivel superior y formarse en una carrera universitaria para muchos pasó a un segundo plano", alertó la dirigente gremial.