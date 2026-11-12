Bowling, gastronomía y tragos: abre un nuevo espacio de entretenimiento en Mar del Plata
El establecimiento abrirá este sábado 14 de noviembre en Avellaneda 1254. La propuesta combina pistas de bowling, gastronomía y coctelería, con opciones para salidas con amigos, encuentros familiares y celebraciones.
Por Redacción 0223
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Mar del Plata suma una nueva propuesta a su oferta de entretenimiento y gastronomía. Isidro The Bowling House inaugura sus puertas este sábado 14 de noviembre, con un concepto que combina bowling, gastronomía y coctelería en un espacio pensado para disfrutar, compartir y vivir nuevas experiencias.
La apertura representa la concreción de un proyecto que demandó trabajo, planificación y dedicación, y que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para marplatenses y turistas.
Con una propuesta que invita a disfrutar tanto de una salida con amigos como de encuentros en familia o celebraciones especiales, Isidro The Bowling House llega para sumar una alternativa diferente a la escena local.
El espacio está ubicado en Avellaneda 1254 y abrirá sus puertas de lunes a jueves de 19 a 3 hs, los viernes de 19 a 4 hs y los sábados y domingos de 18 a 4 hs.
Con esta inauguración, Mar del Plata incorpora una nueva alternativa a su circuito gastronómico y recreativo, ampliando la oferta de espacios para el encuentro, el entretenimiento y el disfrute en la ciudad.
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