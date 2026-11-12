Bowling, gastronomía y tragos: abre un nuevo espacio de entretenimiento en Mar del Plata

Mar del Plata suma una nueva propuesta a su oferta de entretenimiento y gastronomía. Isidro The Bowling House inaugura sus puertas este sábado 14 de noviembre, con un concepto que combina bowling, gastronomía y coctelería en un espacio pensado para disfrutar, compartir y vivir nuevas experiencias.

La apertura representa la concreción de un proyecto que demandó trabajo, planificación y dedicación, y que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para marplatenses y turistas.

Con una propuesta que invita a disfrutar tanto de una salida con amigos como de encuentros en familia o celebraciones especiales, Isidro The Bowling House llega para sumar una alternativa diferente a la escena local.

El espacio está ubicado en Avellaneda 1254 y abrirá sus puertas de lunes a jueves de 19 a 3 hs, los viernes de 19 a 4 hs y los sábados y domingos de 18 a 4 hs.

Con esta inauguración, Mar del Plata incorpora una nueva alternativa a su circuito gastronómico y recreativo, ampliando la oferta de espacios para el encuentro, el entretenimiento y el disfrute en la ciudad.