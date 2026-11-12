Una sobreviviente del choque en el que murió Anita Peralta relató qué pasó tras el accidente: "No sabía que más hacer"

Estrenan en Necochea el documental "Anita, una luz que no se apaga".

Este jueves 12 de noviembre se estrenó en el Cine Teatro Toledo de Necochea el documental "Anita, una luz que no se apaga" de Fabián Pérez Battaglini. Se trata de una producción que recupera la historia de Anita Peralta, la adolescente que murió el pasado 16 de julio tras un trágico accidente en la ruta 88.

Según NdeN, Pérez Battaglini reconstruyó la historia de Anita a partir de las voces de sus familiares, amigas y compañeras de voley. Allí relataron momentos compartidos y recuerdos de la joven, que le permitirán a los espectadores conocerla más allá del accidente.

El documental intenta recuperar su historia a través del relato de quienes la conocieron.

Uno de los testimonios más emotivos del documental es el de Catalina, la adolescente que sobrevivió al accidente en el que falleció Anita. La joven recuperó el conocimiento en el interior del auto tras el fuerte impacto y salió a buscar ayuda.

Caminó por la banquina y prendió la linterna de su celular para moverlo y llamar la atención de los conductores que circulaban por la ruta.

"Empecé a mandar mensajes al grupo, empecé a llamar. Cuando me contestaron, empecé a decir: '¡Chocamos, ayuda, necesito ayuda!'. No sabía qué más hacer", describió Catalina en el documental.

Cata, con la camiseta número 7. A su lado Sofía, la hermana de Anita, y debajo, Anita.

Anita y Cata viajaban en un Fiat Siena conducido por el remisero Santiago Juan Manuel Irigoyen, de 58 años, quien murió en el acto tras chocar contra un camión, a la altura del paraje San José.

Junto a ellos viajaba una tercera pasajera, quien sufrió fracturas en la zona costal izquierda. Se trata de una jubilada de 68 años, llamada Ana Beatriz Delménico.

La muerte de Anita

El impacto fue del lado izquierdo del auto, por lo cual las mayores consecuencias recayeron sobre el conductor y sobre Anita, sentada detrás de él. Junto a Cata volvían a Necochea, después de entrenar en el club Once Unidos de Mar del Plata, donde jugaban al voley.

Anita Peralta murió el pasado 16 de julio en el HIGA de Mar del Plata.

Anita tuvo un traumatismo de cráneo severo y un neumotórax. Falleció cuatro días más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Pérez Battaglini sintetizó que la intención del documental no era contar el accidente, sino recuperar la personalidad de Anita, sus sueños y sus intereses.