El jueves termina con tormentas y rige un alerta amarillo para el viernes en Mar del Plata

Después de un jueves que fue desmejorando en términos climáticas con el correr de las horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la noche del viernes y adelantó un final de jornada con precipitaciones en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, se espera una noche pesada, con 19° pero atravesada por tormentas aisladas y fortísimas ráfagas de entre 50 y 59 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector oeste.

En ese período se registrarían las primeras lluvias, que continuarían en la madrugada del viernes, cesarían a la mañana y se reanudarían a la tarde, siendo más fuertes en el desenlace del día y las primeras horas del sábado.

En la noche del jueves están previstas las primeras tormentas aisladas.

Por el lado del viento, proyectaron que sea igual de intenso, con ráfagas de hasta 50 km/h a la madrugada y la mañana, y que se suavizará a partir de la tarde. Y por el lado de la temperatura, la máxima volverá a ser alta, de 22°, con una mínima de 16°.

Además, rige una advertencia meteorológica para la noche del viernes y madrugada del sábado, cuando el SMN prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

Conforme al pronóstico, los valores de precipitación acumulada serían de entre 20 y 50 milímetros, más allá de que esa cifra puede ser superada de manera puntual.

Las inclemencias climáticas continuarían a lo largo del sábado, en el que anunciaron lluvias durante la mañana y la tarde, junto a una máxima de 19°.