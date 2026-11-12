Es una de las peores plagas de aves del mundo y ya se instaló en Mar del Plata

Las especies de animales y vegetales de nuestro planeta evolucionaron durante millones de años en contextos geográficos relativamente restringidos y acotados. Sin embargo, con el avance de las exploraciones humanas, que cobraron gran impulso desde el siglo XVIII en adelante, el ser humano comenzó a trasladar especies de forma intencional (como mascotas o animales domésticos) o accidental (en bodegas de barcos, como las ratas).

Al romper esas barreras naturales, muchas especies llegaron a nuevos territorios. A aquellas que logran establecerse fuera de su rango natural se las denomina especies exóticas. Si logran convivir en armonía, se habla de especies naturalizadas; pero cuando multiplican sus poblaciones exponencialmente, desplazan a las nativas y generan daños ecológicos o económicos, pasamos al terreno de las especies invasoras.

Al respecto, 0223 dialogó con Juan Pablo Isacch, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata (Unlp), licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Unmdp.

En el sudeste de la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata, ejemplos claros de esto van desde el chancho jabalí y la carpa hasta la invasión de ciertas plantas como la acacia. Pero el fenómeno más cotidiano y cercano lo vemos en nuestros propios jardines, plazas y parques con las aves.

La paloma doméstica: entre la tradición rural y el conflicto urbano

Dentro de la avifauna urbana marplatense conviven tanto especies nativas (como la paloma picazuro o las torcazas) como la paloma doméstica (Columba livia). Según explicó el doctor en biología Juan Isacch, “esta especie desciende de aves domesticadas históricamente por colombófilos para mensajería o criadas en zonas rurales para consumo alimentario, donde se aprovechaban sus pichones”.

Al escapar o ser liberadas de estos entornos, las palomas encontraron en Mar del Plata un hábitat perfecto marcado por una oferta constante de granos en los cultivos regionales, árboles añosos y huecos en edificaciones urbanas ideales para la nidificación. Isacch advirtió que este crecimiento desmedido ha propiciado que las palomas, tanto las nativas como esta variante doméstica, aumenten a números muy considerables y se conviertan en un “dolor de cabeza socioeconómico”, ya que no solo compiten con otros animales, sino que generan graves inconvenientes edilicios y sanitarios debido a la acumulación de guano en las estructuras urbanas.

El gorrión: el viejo vecino europeo que se adaptó sin invadir

A diferencia de las especies altamente agresivas, el gorrión (Passer domesticus) cuenta con una historia singular en nuestro país. Popularmente se le atribuye su introducción a Domingo Faustino Sarmiento, aunque Isacch señaló que se trata de un dato difícil de chequear y que “probablemente hayan existido múltiples vías de ingreso a lo largo de los años”. Originario de Europa y Asia, el gorrión evolucionó codo a codo con los entornos urbanos del viejo continente. Por eso, al llegar a nuestras ciudades, se acopló perfectamente a los huecos de construcciones y al aprovechamiento de los residuos humanos.

el gorrión no es considerado una especie invasora en términos estrictos,

Tal como remarcó el doctor Isacch, “a pesar de su éxito en las ciudades,ya que no suele expandirse masivamente más allá de los cascos urbanos ni genera un desplazamiento destructivo sobre otras aves nativas”; es, sencillamente, una exótica pacíficamente naturalizada en el cemento.

El estornino pinto: la amenaza silenciosa que llegó para quedarse

El caso más complejo, reciente y alarmante en Mar del Plata es el del estornino pinto (Sturnus vulgaris). Su desembarco local tiene nombre propio y memoria exacta: tal como enfatizó el doctor en biología Juan Isacch, el primer registro de la especie en la ciudad fue hallado por él mismo en el barrio San Carlos hace más de 20 años. Desde entonces, su avance ha sido geométrico y exponencial. Catalogada como una de las peores plagas aviares a nivel mundial, esta ave destaca por sus altas capacidades cognitivas, “una suerte de inteligencia adaptativa”, tal como indicó Isacch, y su fuerte organización social.

azote implacable para los cultivos frutales y de granos

Al igual que otras aves que anidan en cavidades, el estornino utiliza cualquier hueco disponible en la arquitectura urbana, compitiendo de manera agresiva y directa contra especies nativas y desplazándolas. Isacch concluyó que “su gregarismo, sumado a su dieta variada, lo vuelve unde la región, consolidándose como la invasión aviar más agresiva de la actualidad en la costa bonaerense”.

La proliferación de estas especies no debe leerse desde una mirada punitiva o de "maldad" animal. El fenómeno de las invasiones biológicas no es más que la consecuencia directa de las actividades humanas y de la alteración histórica de los ecosistemas. Entender la dinámica de estas aves en las plazas, techos y campos de Mar del Plata es el primer paso no solo para dimensionar el impacto real en nuestra fauna autóctona y en la economía regional, sino también para asumir la responsabilidad que nos cabe como principales agentes transformadores del entorno.