El extraño ave que apareció en el patio de una casa: ¿cambió la fauna en Mar del Plata?

"Si el gavilán se comiera, oiga compadre como se come el ganado, yo ya me hubiera comida al gavilán colorado", le canta La Vela Puerca (banda de rock uruguaya) al ave que ronda el clima tropical de Venezuela y Panamá -y ha llegado hasta el centro de la Argentina, también al Uruguay- como metáfora de la escases de alimentos en dichos pueblos. A Mar del Plata llegó un ave que llamó la atención.

El gavilán en el patio de la casa.

Particularmente de una familia, porque se instaló ni más ni menos que en el patio de su casa. "Este es un gavilán mixto. Único en su especie", le dijo Carolina a 0223. Ella es la dueña de la vivienda que tomó prestada el animal por estos días. Y se enteró de sus características porque, tras el impacto inicial (con un poco de miedo y otro de sorpresa), llamó a la cuadrilla especializada que verificó de qué ave se trataba.

Posando sobre un trapo y arropado por el guarda parques.

No obstante el cariño y, sobre todo, el respeto por el animal fue brindado por la familia. "Apareció hace dos días y, luego de nuestro cuidado, llegaron los guarda parques del Emsur. Súper atentos y amorosos los rescatistas", destacó Carolina.

Los trabajadores y el animal rescatado.

En Las Avenidas, la novedad fue el gavilán. "El ave estaba asustado, también mis gatos que ni se acercaban", cuenta entre risas Carolina. "El carnicero del barrio me daba menudos y así lo alimentábamos", amplió la cuidadora por dos días del animal.