Telarañas celebra los 40 años de Signos, de Soda Stereo en un show increíble

Este viernes 13 de noviembre, desde las 21, Abbey Road (Av. Juan B. Justo 620) será escenario de una celebración especial para los amantes del rock nacional. La banda marplatense Telarañas presentará un homenaje a Soda Stereo, con un espectáculo dedicado íntegramente a los 40 años de Signos, uno de los discos fundamentales en la historia del rock argentino y latinoamericano.

Editado el 10 de noviembre de 1986, Signos marcó un punto de inflexión en la carrera del trío integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, consolidando su proyección internacional. Con ocho canciones y aproximadamente 40 minutos de duración, el álbum reúne composiciones que se convirtieron en clásicos, entre ellas “Persiana Americana”, “Prófugos” y “Signos”.

La producción también ocupa un lugar destacado en la historia discográfica argentina: fue el primer álbum de un artista nacional editado en formato CD, con fabricación y publicación inicial en Austria, antes de que comenzara la producción local en 1987.

Durante el espectáculo, Telarañas interpretará las ocho canciones que integran el álbum y completará la propuesta con un recorrido por otros temas representativos de las distintas etapas musicales de Soda Stereo, abarcando canciones de discos anteriores y posteriores a Signos.

Telarañas se ha consolidado como una propuesta tributo dedicada a recrear la obra del emblemático trío, con una interpretación respetuosa de su repertorio y una puesta en escena que busca recuperar la esencia de sus presentaciones en vivo.

La formación está integrada por Lautaro Berrutti en guitarra y voz, Damián Berrutti en guitarra y coros, Ezequiel Volpe en bajo y Joel Borghi en batería.

La noche contará además con la participación de The Flame como banda invitada.

Las entradas se encuentran en venta de forma anticipada en la web del espacio y por sistema Articket.