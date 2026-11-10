Natalia Oreiro: la primera salida en Mar del Plata con Mollo, el cine como herramienta transformadora y los sueños que quedan por cumplir

Natalia Oreiro es una de las actrices contemporáneas más queridas por el público y sus colegas y de las que más ha crecido profesionalmente demostrado en cada una de sus producciones. En el marco de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la protagonista de “Infancia Clandestina” recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria.

“El cine está vivo y está vivo en la sala”, dijo la actriz. “Es la segunda vez que participo del Festival en Mar del Plata. Había venido cuando presentamos Francia, de Caetano y me acuerdo que sentí una emoción…. ese año puse las manos en la vereda”, aseguró.

“Hay un montón de recuerdos míos en Mar del Plata. Me gusta Mar del Plata en invierno. La primer salida como novios con Ricardo (NdR: Mollo, cantante y guitarrista de Divididos) fue en Mar del Plata en invierno”, recordó divertida. “Llevábamos dos meses de novios y él tenía un recital con Divididos acá. Me acuerdo que había dejado el auto en Buenos Aires y le dije a una amiga que recién había sacado el registro “llevame a Mar del Plata” y me trajo y cuando me vio se re sorprendió ¡Llevábamos dos meses de novios! Ese es el primer recuerdo que tenemos de una salida como pareja”, dice.

Además, la también cantante aseguró que “venir es un privilegio”. “A Mar del Plata se viene a ver artistas”, dice al tiempo que, divertida “se subiría a las tablas”.

Con una trayectoria que abarca el cine, la televisión, la música y la producción, Oreiro se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la cultura popular argentina, con una importante proyección internacional.

Consultada por 0223 sobre cuándo cree que hizo un click en su carrera, Oreiro asegura: “Hice el click cuando me pasó al revés, cuando me propusieron trabajar con alguien que no tenía en el radar, no era una primera elección mía y dije: “Pará, no hagas lo mismo que hicieron con vos. Vamos a darle una oportunidad a las personas nuevas que vienen de otro palo”” sostiene

En esta línea agrega que le gustó reconocerse en ese lugar. “Dije ya estoy del otro lado, ahora es mi turno de extender la mano, como me la extendieron a mi, muchos confiaron en mí te diría que fueron más los que confiaron que los que no, pero los que no hacen más ruido”, agregó tras reconocer que "trabaja para superarse". "Hoy me preguntaron qué sueños me quedan por cumplir y dije todos, porque si no quedan sueños estás muerto"

“Uno es hacedor, soy una trabajadora del cine y me emociona me conmueve y me sorprende este reconocimiento”, dijo Oreiro mientras consideró que el cine “propone soñar con un mundo mejor y retratar realidades que queremos construir”, aseguró.

Además, la intérprete de “Me muero de amor” indicó que se considera público y disfruta de todos los géneros del cine. “Me gusta sentarme a ver la película. Me gustan las de autor, las románticas, las artísticas y las de denuncia”, dijo.

“Creo que estamos viviendo momentos de confrontación e incertidumbre y dolor y tenemos que ser amables con el otro por más que no piense igual. Y creo que al final del día te quedas con vos mismo y pensás en qué persona que querés convertir y yo quiero convertirme en una buena persona”, cerró.