El espíritu y la actitud de Guns N’ Roses se apoderan de Brewhouse

La banda se presenta este sábado en Mar del Plata

La ciudad cultural Brewhouse se prepara para un viernes a puro rock cuando Attitude, la banda tributo Guns N' Roses más grande de Latinoamérica, suba al escenario de Diagonal Garibaldi al 4800.

Durante la noche del sábado, desde las 20, el público sea invadido por el espíritu y la actitud de una de las bandas más grandes de la historia del rock.

"Rock, guitarras, clásicos inolvidables y toda la energía de una banda que marcó generaciones", aseguran desde la organización.

Attitude surgió en Bahía Blanca en el 2010 y es considerado uno de los tributos más fidedignos a la banda californiana. En cada presentación propone un espectáculo abrasador, en donde no sólo la música lleva un papel preponderante, logrando una reproducción sonora idéntica de todos los temas, sino que también la puesta en escena representa fielmente la estética y la imagen del grupo, con los diferentes vestuarios, iluminación, y la recreación de videoclips en vivo.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cututickets.