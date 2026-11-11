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La 2001 marca el inicio del fin de semana en el Puerto

Con más de dos décadas arriba de los escenarios, "La 2001" se transformó en una de las bandas más escuchadas del país y desembarca en Diagonal Garibaldi al 4800.

La banda se presenta este viernes

11 de Noviembre de 2026 12:28

Por Redacción 0223

PARA 0223

Calor, jornadas de playa y noches que invitan a bailar y qué mejor para ello que la propuesta de la de Ciudad Cultural Brewhouse Puerto para este viernes. Es que la 2001 se presentará en el escenario de Diagonal Garibaldi 4830 en una noche colmada de clásicos.

Con más de dos décadas arriba de los escenarios, "La 2001" se transformó en una de las bandas más escuchadas del país y tiene una historia particular.

En diciembre de 2000, en la víspera de Año Nuevo, debutaron en el Club Agro de la ciudad bonaerense de Rojas. El nombre, elegido casi al azar por el año que estaba por comenzar, terminó quedándose para siempre y hoy es una marca registrada dentro de la música popular.

Con una impronta bien familiar, la banda está integrada íntegramente por los Villarruel: Lucas, la voz líder; Pato, en piano; Nicolás, en guitarra y percusión; y el padre de todos, que marca el pulso desde el bajo.

Las entradas se encuentran en venta en Cultutickets

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