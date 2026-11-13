Por qué Mar del Plata y Mar Chiquita fueron una caja de resonancia: claves geográficas detrás del meteotsunami de 2026

Una mapa de la investigación muestra la ubicación de mareógrafos y estaciones de medición atmosférica.

El trágico episodio que sorprendió a bañistas y residentes el pasado 12 de enero de 2026 en las playas de Mar del Plata y Mar Chiquita —el cual dejó un saldo de una víctima fatal y más de 30 heridos— ya tiene una explicación científica precisa. Un equipo de especialistas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), en colaboración con expertos nacionales e internacionales, analizó a fondo el fenómeno y publicó sus conclusiones en la prestigiosa revista internacional Springer Nature.

Aquel día, alrededor de las 16:30, inusuales y rápidos ascensos y descensos del nivel del mar, acompañados por corrientes violentas, transformaron una tarde de verano en una emergencia costera. Lejos de tratarse de un tsunami tradicional de origen sísmico, el evento respondió a perturbaciones de índole atmosférica.

El rol de la atmósfera y la resonancia de Proudman

A diferencia de los terremotos submarinos, los meteotsunamis son impulsados por cambios bruscos en la presión atmosférica asociados al desplazamiento de frentes meteorológicos. Sin embargo, sus efectos en la costa pueden ser igual de devastadores.

Para esclarecer el suceso, los investigadores examinaron registros del nivel del mar, mediciones barométricas, imágenes satelitales y radares meteorológicos. El análisis arrojó que, al sur de Mar del Plata, determinadas ondas de presión en la atmósfera se desplazaron a velocidades muy similares a las de las ondas oceánicas.

Esta sincronía perfecta propició una eficiente transferencia de energía desde el aire hacia el agua mediante un fenómeno físico conocido como resonancia de Proudman, potenciando fuertemente el nivel inicial de las ondas.

Las flechas y los números azules indican la altura máxima de las oscilaciones, medida desde el nivel mínimo hasta el máximo de cada una.

El factor geográfico y las ondas de borde

A medida que las oscilaciones se propagaron hacia el norte a lo largo de la costa bonaerense, entraron en juego factores geomorfológicos determinantes.

La orientación de la línea de costa y la pendiente específica del fondo marino favorecieron la formación de las llamadas ondas de borde: ondas oceánicas que permanecen confinadas en las proximidades de la orilla y cuya interacción amplificó de manera notable las oscilaciones del mar.

La zona de la albufera de Mar Chiquita en donde el meteotsunami produjo el deceso de un pescador.

Comportamiento portuario y conclusiones clave

Uno de los aspectos más reveladores del estudio es constatar que los puertos responden de manera heterogénea ante un mismo evento oceánico. En el caso particular de la estación de Mar del Plata, se registraron oscilaciones que superaron el metro de altura, identificándose una frecuencia de resonancia característica de aproximadamente 26.5 minutos. En otras palabras, la geometría interna del puerto actuó como un amplificador natural para las ondas que oscilaban con ese período específico.

En definitiva, la investigación concluye que la peligrosidad e intensidad de un meteotsunami no dependen exclusivamente de la magnitud del disturbio atmosférico que lo originó, sino de su acoplamiento con la topografía del fondo marino, la forma de la costa y la arquitectura de puertos y bahías.

Este valioso aporte científico no solo devela las causas físicas de una tragedia que enlutó a la costa atlántica, sino que sienta bases fundamentales para mejorar la evaluación de riesgos ante futuras oscilaciones rápidas del mar en el litoral argentino.