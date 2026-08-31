Mar del Plata fue elegida para un importante evento astronómico y será testigo de un eclipse solar

Mar del Plata será sede de un evento destinado para la comunidad astronómica internacional. Del 4 al 6 de febrero de 2027, se realizará en la ciudad el VI Workshop de Astronomía en los Andes, una iniciativa organizada por la Oficina Regional Andina de Astronomía para el Desarrollo (Andean Road) que reunirá al sector comprometido con el desarrollo a través de la astronomía y sus distintas aplicaciones.

La elección de Mar del Plata como punto de encuentro tendrá un atractivo especial, ya que la fecha coincidirá con el eclipse anular de Sol, un fenómeno astronómico que será visible en una amplia región del sur de América. La propuesta invita a vivir este acontecimiento desde la ciudad y, especialmente, desde sus playas, en una experiencia que combinará ciencia, divulgación y turismo.

Desde 2013, la Oficina Regional Andina de Astronomía para el Desarrollo organiza estos workshops con el objetivo de promover el vínculo entre la astronomía y el desarrollo sostenible, incluyendo áreas como el astroturismo, la divulgación científica y el empoderamiento de las comunidades.

Se trata de un fenómeno natural que sucede cuando la Luna cubre parcialmente al Sol.

En esta edición, el encuentro buscará además fortalecer los vínculos entre la región de los Andes y el Atlántico, con la incorporación de Argentina, Paraguay y Uruguay a la Oficina Andina, junto con los países que forman parte de la iniciativa desde sus comienzos: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia.

El programa abordará diferentes temáticas vinculadas con la astronomía y su relación con el desarrollo, entre ellas el astroturismo, el empoderamiento comunitario a través de la astronomía, la equidad y la inclusión social, la protección de los cielos oscuros, la divulgación y comunicación científica y la astronomía cultural.

La organización del VI Workshop cuenta con un comité científico integrado por especialistas de Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay, mientras que el comité organizador local incluye a integrantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), junto con representantes del Colegio de Profesionales de Turismo de la provincia de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El VI Workshop de Astronomía en los Andes se realizará del 4 al 6 de febrero en Mar del Plata.

La actividad está destinada a astrónomos profesionales y amateurs, educadores, operadores y guías de turismo, así como a todas aquellas personas interesadas en la sostenibilidad de los paisajes terrestres y celestes. De este modo, el encuentro propone generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el papel de la astronomía como herramienta para el desarrollo y la construcción de comunidades.

El público general podrá participar como oyente sin costo y hasta completar el aforo. Para quienes deseen presentar trabajos, la fecha límite para el envío de resúmenes será el 15 de noviembre, mientras que los resultados de la selección se comunicarán un mes después, el 15 de diciembre.

Con Mar del Plata como escenario, el VI Workshop de Astronomía en los Andes ofrecerá una oportunidad singular para acercar la ciencia a la comunidad y poner en valor el cielo como patrimonio natural y cultural. La coincidencia del encuentro con el eclipse permitirá que la ciudad sea protagonista de uno de los grandes acontecimientos astronómicos que podrán observarse desde el sur del continente.