Identificaron al hombre que murió por el meteotsunami de Mar Chiquita: era marplatense, vivía en Francia y había vuelto para visitar a su familia

El meteotsunami que sorprendió a miles de personas en Mar Chiquita y zonas cercanas se cobró la vida de Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años nacido en Mar del Plata y residente en Francia, que perdió la vida tras ser arrastrado por una ola gigante mientras pescaba en la playa.

Si bien el titular de Defensa Civil en la provincia de Buenos Aires, Fabián García, había comentado que la víctima había muerto en una playa de Santa Clara del Mar, fuentes del partido vecino aclararon que el episodio se registró en la Laguna de Mar Chiquita

Yair, reconocido jinete que había participado con éxito en varios certámenes, había regresado al país para visitar a su familia durante sus vacaciones. Estaba acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos cuando ocurrió el incidente. Según testimonios, la ola de hasta cinco metros de altura apareció repentinamente, causando pánico entre los bañistas y arrastrando a varias personas y objetos hacia el mar.

Durante el evento, la corriente llevó a Yair contra unas rocas. A pesar de los esfuerzos inmediatos de guardavidas y servicios de emergencia que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron salvarlo.

La evacuación preventiva se prolongó durante varias horas mientras se atendía a los heridos, la mayoría dados de alta tras controles rutinarios. La familia de Yair recibió asistencia psicológica y contención por parte de las autoridades locales, que destacaron la necesidad de extremar precauciones ante este tipo de fenómenos repentinos en la costa atlántica.