Pánico en Remedios de Escalada: explotó un local y no pueden controlar el gas

A través de un comunicado, Metrogas informó que la explosión se produjo mientras personal de la empresa realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús.

Una fuerte explosión sacudió este viernes el centro comercial de Remedios de Escalada, en el sur del Gran Buenos Aires, y dejó una fiambrería completamente destruida. El estallido provocó un incendio, importantes destrozos y un amplio operativo de emergencia, mientras se realizaban evacuaciones preventivas en las inmediaciones.

El hecho ocurrió en la esquina de Beltrán e Iberlucea, a una cuadra de la avenida Hipólito Yrigoyen. Según los primeros reportes, la explosión se habría originado por una fuga de gas y alcanzó a otros locales, árboles y sectores de la vía pública.

La magnitud del estallido quedó registrada en videos que circularon en las redes sociales. Vecinos de la zona describieron el estruendo como una explosión de enorme intensidad. "Fue una locura escuchar esas explosiones, se sintió como un misil", contó Walter, un vecino, en declaraciones a TN.

Una máquina dañó un caño de gas durante trabajos en la zona

A través de un comunicado, Metrogas informó que la explosión se produjo mientras personal de la empresa realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús. Durante esas tareas, una máquina habría dañado uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en el estallido.

Tras el episodio, se desplegó un operativo con la participación de bomberos, personal policial, Defensa Civil y equipos de emergencias médicas.

Evacuaron un jardín de infantes y un geriátrico

Como consecuencia del incendio y los daños provocados por la explosión, se dispuso la evacuación preventiva de establecimientos y viviendas cercanas. Entre los lugares alcanzados por el operativo se encuentran un jardín de infantes y un geriátrico.

También se reportaron personas heridas y quemadas, aunque hasta el momento no se precisó oficialmente la cantidad ni la gravedad de las lesiones.