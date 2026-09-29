Fuerte explosión en una planta de biocombustibles: murieron dos operarios y hay heridos graves

Uno de los heridos tiene el 60% del cuerpo con quemaduras.

Una fuerte explosión provocó una tragedia esta tarde en una planta industrial de Puerto General San Martín en el cordón industrial de Santa Fe. Ocurrió cerca de las tres de la tarde en las instalaciones de Albardon Bio, ubicadas en la zona de Punta Quebracho. La empresa confirmó dos fallecimientos y varios heridos de gravedad.

Según la información difundida por Bomberos y el Ministerio de Seguridad, varios tanques que almacenaban metanol explotaron por causas aún desconocidas. Uno de los trabajadores fallecidos pertenecería a una empresa tercerizada, que estaba prestando servicios al interior de la planta.

Operativo de control del fuego

Las autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia en el que participaron seis dotaciones de bomberos de distintas localidades de la región para controlar las llamas. Se trabajó en la extinción del fuego y en la búsqueda de posibles víctimas entre las estructuras que quedaron derribadas por las explosiones.

Según Rosario3 se movilizaron además ambulancias y un helicóptero sanitario para el traslado de los trabajadores afectados. Dos murieron y al menos cuatro resultaron heridos. Uno de ellos sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y debió ser trasladado en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario.

Qué produce la planta y por qué es peligroso el metanol

Albardon Bio está vinculada a la producción de biocombustibles. Allí se fabrica biodiésel a partir de aceite usado, además de biodiésel convencional y biodiésel destilado para el mercado interno y la exportación.

El metanol es un alcohol utilizado en los procesos industriales y en la elaboración de biocombustibles, y es una sustancia altamente inflamable, por lo que su almacenamiento y manipulación requieren estrictas medidas de seguridad.