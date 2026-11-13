Robaron un almacén a mano armada: un detenido y un prófugo

La causa se inició a partir de la denuncia de una comerciante de 20 años, propietaria de un almacén ubicado en inmediaciones de las calles 10 y 11.

Una investigación por un robo agravado por el uso de arma de fuego cometido en un comercio de Estación Chapadmalal derivó en un allanamiento en una casa del mismo barrio donde detuvieron a uno de los autores.

La causa se inició a partir de la denuncia de una comerciante de 20 años, propietaria de un almacén ubicado en inmediaciones de las calles 10 y 11 que fue asaltada por dos sujetos armados que robaron 300 mil pesos y comestibles.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo de la comisaría octava que incluyeron la toma de testimonios y el análisis de registros de cámaras de seguridad privadas, se logró identificar a los presuntos autores y establecer sus domicilios.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó un inmueble en el mismo barrio donde detuvieron a un sujeto de 25 años y secuestraron elementos de interés para la investigación.

El segundo imputado, de 21 años, no fue localizado y permanece prófugo, por lo que registra un pedido de captura activo. Autoridades policiales informaron que ambos investigados registran antecedentes en actuaciones penales previas por lesiones, defraudación por retención indebida, daño, estafa y robo.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.