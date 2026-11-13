Escándalo: Wanda Nara cruzó duramente a la China Suárez y lanzó fuertes insultos en plena pelea con Icardi presente

Wanda Nara protagonizó un enfrentamiento de alta tensión con la actriz Eugenia China Suárez, en un nuevo capítulo de un conflicto que se extiende desde hace años. Durante la pelea, se filtraron frases de extrema dureza que Wanda le habría dirigido a la actriz, incluyendo insultos y reproches vinculados al escándalo que involucra a Mauro Icardi.

El periodista Gustavo Méndez, en La Mañana de Moria, reveló que aún falta aparecer una grabación que registraría parte del cruce verbal. Según Méndez, Wanda le habría dicho a la China: “Sos una negra de m…”, una frase que no se difundió públicamente hasta ahora.

Además de este insulto, Méndez reconstruyó otras expresiones que Wanda le habría dirigido a Suárez, como la orden de que se pusiera a trabajar: “¿Por qué no está pensando en laburar, anda a laburar”, habría sido una de las frases lanzadas durante el enfrentamiento.

La tensión entre ambas fue en aumento, y Méndez explicó que la actitud de la China Suárez provocó la reacción explosiva de Wanda: “La China es sobradora… se muerde el labio y la otra explota”, describió el periodista para ilustrar el desenlace del cruce.

El reproche más directo y que remite al origen del conflicto fue el grito de Wanda: “Dejá de robar maridos”, frase que apunta al Wandagate de 2021, cuando se reveló la relación entre Suárez y Mauro Icardi, entonces esposo de Nara.

Este nuevo episodio surge en un contexto de máxima tensión familiar, tras la denuncia de Wanda Nara por un presunto episodio de violencia contra Francesca, la hija mayor que tiene con Icardi. La disputa volvió a poner en evidencia las complejas relaciones entre la expareja y la actriz.

Por el momento, el video mencionado por Gustavo Méndez no ha sido difundido públicamente, pero los dichos atribuidos a Wanda agregan un nuevo capítulo a la larga y conflictiva historia que la enfrenta con China Suárez.