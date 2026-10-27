"Me cagó la vida": la China Ansa explotó contra la madre de Wanda Nara

Lo que la madre de Wanda Nara consideró un paralelismo divertido con la vida de su hija terminó en escándalo. Es que el sábado, Nora Colosimo subió una historia en la que aseguraba que una "asiática oriental" estaba manteniendo un affaire con un futbolista. De inmediato las miradas apuntaron contra La china Ansa y Pablo Migliore y, por elevación a Wanda, considerada "la fuente" de la panelista de Lam.

Tras la publicación, la China Ansa fulminó a Nora Colosimo. “Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, lanzó la China en un móvil del programa, visiblemente molesta por lo ocurrido. La conductora contó que se enteró del enigmático mientras disfrutaba de una tarde de sábado junto a su familia: “Me cagó la vida. Lei que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, relató.

En la misma línea, la periodista explicó que de inmediato cambió de aplicación esperando ver un mensaje de la "angelita" esperando una confirmación. “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. Ese es el laburo que le faltó hacer”, cuestionó la presentadora, y agregó, con tono irónico, cómo imaginó el origen de la publicación: “Ella se levantó y dijo, ‘¿a quién le puedo cagar la vida hoy?’ Es una locura, no sé por qué”.

En medio de la polémica, la periodista se encargó de despejar cualquier sospecha sobre la posible participación de Wanda Nara, hija de Colosimo, en la difusión del enigmático. “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente”, explicó la China, en referencia a la conductora, a quien diferenció del accionar de su madre.

Según remarcó la animadora, el contacto directo con Wanda permitió resolver rápido cualquier malentendido entre ambas. “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”, sostuvo, al dejar en claro que el reclamo quedó dirigido de manera exclusiva hacia la “angelita”.

"Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas”, sentenció La China, quien está casada con el exfutbolista Diego Mendoza y es madre de India y Rafael, al remarcar el impacto que generó la situación en su entorno familiar.

Hasta el momento, Colosimo no realizó declaraciones públicas en respuesta al reclamo directo de la China Ansa, quien remarcó en más de una oportunidad que todavía espera una disculpa formal por parte de la panelista.