El jurado más querido deja la TV para sumarse a la temporada marplatense

Damián Betular, el jurado más querido de MasterChef abandona el reality de cocina para hacer temporada en Mar del Plata con su consagrado musical Hairspray y el anuncio causó un enorme vacío en el formato que conduce Wanda Nara.

0223,

dos funciones en diciembre, l

Según pudo saberel pastelero hará temporada en el teatro Tronador donde debutará conos días 12 y 13 y, desde el 6 de enero comenzará formalmente la temporada, por lo que dejará las grabaciones del reality desde el receso de las fiestas y el mes de enero. Así, la producción de MasterChef debe reorganizar su jurado durante uno de los períodos más importantes de la temporada.

Entre los nombres que comenzaron a circular aparecen Dolly Irigoyen y Donato de Santis, dos figuras con trayectoria y experiencia televisiva que podrían encajar en el formato. Sin embargo, sus posibles incorporaciones no serían sencillas y, por ahora, no hay confirmaciones sobre quién asumirá el desafío.

Desde el Teatro Tronador indicaron que ya se encuentran en venta las entradas para el aclamado musical tento de forma física como presencial en la boletería del teatro.

"Hairspray es una celebración de la libertad, la identidad y la posibilidad de transformar aquello que parece imposible", indican desde el espacio marplatense sobre la obra que dirige Fer Dente.