Allanaron la lujosa vivienda de Mauro Icardi tras la fuerte denuncia de Wanda Nara

La Policía bonaerense allanó este domingo la casa de Mauro Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta, en el marco de la causa iniciada tras una denuncia de Wanda Nara por lesiones contra su hija Francesca, de 11 años.

De acuerdo a fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo de personal del Destacamento Villa La Ñata y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, del Departamento Judicial de San Isidro, con el objetivo de realizar diligencias de interés para la investigación. Durante el operativo también estuvo presente personal del Sistema de Emergencia Social de Tigre, perteneciente al área de Infancia.

En el operativo incautaron elementos de interés como una Macbook Apple, que sería desde donde se contactó la menor con su madre. Además, secuestraron un iPhone 17 pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate a nombre de Francesca Icardi.

El allanamiento se produjo el mismo día en que la Justicia bonaerense le concedió a Icardi la eximición de prisión en la causa por presuntas lesiones leves agravadas. La decisión fue adoptada por el juez de garantías Orlando Abel Díaz, luego de una presentación realizada por la defensa del futbolista.

La Policía allanó la mansión del barrio de Nordelta que el futbolista comparte con la China Suárez.

La resolución se conoció un día después de que la Justicia dictara una medida cautelar que le prohíbe al delantero acercarse y mantener contacto con su hija durante 45 días. El nuevo fallo no modifica esa restricción, sino que resuelve la situación procesal de Icardi frente a una eventual detención.

Según consta en el documento judicial, el abogado Francisco Oneto solicitó este domingo que se concediera al futbolista la eximición de prisión, en los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal bonaerense. Al analizar el planteo, el magistrado señaló que la Fiscalía investiga un hecho que podría encuadrarse en el delito de lesiones leves agravadas, previsto en los artículos 89 y 92 del Código Penal, en relación con los agravantes contemplados en el artículo 80, incisos 1° y 11°.

Para fundamentar su decisión, Díaz sostuvo que la escala penal aplicable va de seis meses a dos años de prisión y consideró que, en caso de recaer una condena, esta podría ser de ejecución condicional.

Por ese motivo, resolvió “conceder la eximición de prisión de Mauro Emanuel Icardi”, bajo caución juratoria, una modalidad que implica el compromiso del imputado de someterse al proceso judicial.

Además, el magistrado ordenó citar al futbolista, a través de su defensa, para que dentro de los próximos cinco días se presente ante el juzgado a formalizar el beneficio. En caso de incumplimiento, advirtió que la eximición de prisión podrá ser revocada.

Mauro Icardi junto a sus hijas Francesca e Isabella.

La denuncia de Wanda Nara

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el viernes 6 de noviembre en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta, donde reside el jugador. Conforme al parte policial, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre acudieron al lugar tras un llamado al 911 y entrevistaron a Wanda Nara.

La conductora denunció que su ex pareja había reprendido y encerrado en una habitación a Francesca, de 11 años. De acuerdo con su relato ante los policías, la niña logró comunicarse con ella a través de WhatsApp desde una computadora para pedirle ayuda, ya que estaba sola, tenía miedo y aseguraba que su padre le había pegado.

Siempre según el informe policial, la menor salió por sus propios medios de la vivienda y quedó al cuidado de su madre. También se encontraba en el domicilio Isabella, la otra hija de la ex pareja, quien salió de la casa y se reunió con Nara.

Los efectivos consignaron que Icardi permanecía en el inmueble y se negó a entrevistarse con el personal policial. Ante esa situación, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso iniciar actuaciones por lesiones, recibir declaración testimonial a la denunciante y realizar un reconocimiento médico legal a Francesca.