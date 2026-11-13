Alejandro Agresti recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria

En el marco de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el reconocido realizador argentino Alejandro Agresti recibió esta noche el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Municipal Colón, minutos antes de la función especial con entrada libre y gratuita de su mítica película El acto en cuestión (1993).

La apertura estuvo a cargo de los codirectores artísticos del Festival, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, quienes dieron la bienvenida al público y destacaron la relevancia de la figura de Agresti tanto para la historia del cine nacional como para el propio certamen. Al fundamentar la distinción, señalaron que, al momento de buscar a un director argentino con un vínculo profundo con Mar del Plata y una obra trascendental, el consenso fue inmediato. Asimismo, repasaron los inicios de su carrera, subrayando cómo sus primeras películas transformaron al cine argentino con pocos recursos y revolucionaron la forma de entender el lenguaje cinematográfico.

"Es un premio muy singular porque lleva el nombre de una persona que admiro muchísimo; un artista que tuvo que luchar por su lugar, contra los palos en la rueda que le pusieron, y que supo defender su sensibilidad y su manera de hacer música, como uno a veces tiene que defender su manera de hacer cine. Es un ejemplo, es alguien de quien todos los argentinos tenemos que estar orgullosos", indicó Agresti.

El director también compartió su vínculo entrañable con la película proyectada durante la velada —un filme protagonizado por Carlos Roffé que pasó por la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes en 1993—: "Es una de las películas que más quiero. Es un retrato de lo argentino, una película de época filmada en ocho países europeos. Es una película que siempre será vigente y que aún trato de interpretar".

La distinción coronó una intensa jornada dedicada al cineasta en el 41° Festival, que había comenzado más temprano con una conversación abierta al público.