Cecilia Roth: "Que no desmantelen el Festival"

Cecilia Roth fue la artista más esperada por la prensa durante la apertura del Festival de Cine

Cecilia Roth es una de las actrices encumbradas que visitó este jueves la ciudad para participar de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La actriz, que atraviesa un gran año profesional habló con los medios sobre la importancia del evento y la actualdad de la industria audiovisual. "El cine es identidad", sostuvo.

"Nos recibieron muy bien, estoy muy agradecida", dijo en rueda de prensa la protagonista de "Todo sobre mi madre" al tiempo que resaltó la importancia del Festival Internacional de Cine.

En esta línea, Roth aseguró que el cine es sinónimo de identidad y cultura. "Hay que apoyar el Festival, que no lo desmantelen, que no pierda su categoría. Es un gran festival que se hace desde los años cincuenta y el único en el continente con esta calificación", explicó.

"Si este festival pierde la categoría, pasamos a ser desconocidos en el mundo e nuevo, como durante la dictadura que no tuvimos festival. Desde los años 50 es un gran Festival y el único del continente. Así que hay que apoyarlo para que no lo desmantelen, que haya presupuesto para poder invitar a producciones extranjeras y de aquí de Argentina", dijo.

Por último, la protagonista de Moria, explicó que el cine es cultura e identidad. "Esto es cultura, es parte de nuestra cultura. El cine es identidad o sea que no podemos perdernos de disfrutar de la cultura y la identidad de otros países que hacen cine, de otras culturas ni perder la nuestra", cerró.