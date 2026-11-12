Teté Coustarot: "Mar del Plata es como mi casa"

Teté Coustarot aprovechó para combinar su trabajo como conductora de la apertura del 41 Festival Internacional de Cine con los días de sol que ofrece Mar del Plata y tuvo unos días de descanso. Mientras aprovechaba de un mediodía soleado, dialogó con 0223 sobre el desarrollo del evento que motivó su visita y evaluó la actualidad del mundo de la moda.

"Mar del Plata me recibe siempre bien. Un sol radiante, fabuloso, pero aparte de eso la gente es excesivamente cariñosa, me encanta. Y hay gente de todo el país, ¿no?, que también es lindo. Así que fue muy linda la inauguración del festival. Fue muy importante porque el festival sigue siendo clase A", dijo.

En la misma línea, indicó que "Es el único clase A de Sudamérica así que es muy importante", destacó la conductora al tiempo que resaltó que es una apasionada del cine. "El cine me encanta, me apasiona de y tengo más interacción desde que hago el programa Argentina de película también, que es muy importante. Y aparte me encuentro, pues yo yo cuando vengo acá me instalo. Es es como mi casa", dijo.

¡Qué noche Teté!

Teté Coustarot fue, en la década del 90 la conductora de los grandes eventos de la moda. Al lado de Roberto Giordano, se acuñó la célebre frase "¡Qué noche Teté, qué noche!". "Esos desfiles no se han repetido y no creo que se repitan", explicó. y agregó que la clave de tal convocatoria era el recordado coiffeaur Roberto Giordano. "No está Giordano, que era el gran impulsor. Muchos lo han querido copiar, pero no logran hacerlo y después los costos de hoy serían imposibles.

"Traslado, eran 100 modelos en pasarela, toda una infraestructura enorme y había que tener esa cosa de Giordano que decía "lo hacemos" y lo hacía", recordó. "Ya no hay gente así. La industria de la moda per se no lo moviliza, tiene que haber alguien como vino él y lo hizo", agregó.

"¡Qué noche! Unas noches fabulosas, aparte era el programa del verano para ver. En las escalinatas de Playa Grande hicimos algunos, hicimos otros en Pinamar, hacíamos Punta del Este. O sea, era como el programa para ver en Telefe, imagínate, era muy impresionante. Todas las modelos empezaron ahí", cerró.