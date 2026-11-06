"Mar del Plata sigue siendo clase A para toda la vida"

La 41 edición del Festival Internacional de cine marcó, antes de comenzar formalmente, un hito que le permitió mantener la categoría clase A que ostenta desde 1951: en la previa se vendieron más de 30 mil entradas y más de 40 proyecciones cuentan con localidades agotadas. La suma de entradas supera las vendidas durante toda la edición 2025. En diálogo con 0223, Jorge Stamadianos, uno de los directores artísticos del gran evento dl cine, se refirió al respecto y aclaró que el Festival mantendrá su categoría.

"La ciudad de Mar de Plata se sumó muy activamente a este gran evento. Tenemos películas maravillosas para que todos puedan disfrutar. 55 países representados, grandes premios de los festivales del mundo acá, películas que todos quieren ver, que todavía nadie vio acá, funciones agotadas de estas películas que ya van haciendo los grandes titulares en el mundo", dijo.

Además, Stamadianos se refirió a las especulaciones que surgieron los meses previos al inicio del Festival en el que se advertía que la baja cantidad de público podía afectar la calificación internacional del evento y consideró que el resultado de este año, ha superado las expectativas ampliamente:

"Hoy en día hay más entradas vendidas antes de que empiece el festival que todas las entradas que se vendió desde el año pasado. Estamos felices, Mar del Plata sigue para toda la vida, sigue siendo de clase A. Todo este trabajo es para estar a la altura de ese evento mundial, que para Mar del Plata y para Argentina es una perla de nuestra historia", aseguró.

Por último, Stamadianos hizo una selección de sus films preferidos en la grilla: "La bola negra, ya no hay estradas, Inc, Truly Baker, una película está en la selección oficial, que es una maravilla, muy arriesgada, como Los relatos, película española, también en la competencia, La estampilla de Stamp, húngara hermosísima, Kindik, una película de Kazajistán....Hay un montón", cerró.