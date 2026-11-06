"No se hagan los vivos": la advertencia de Guillermo Montenegro de cara a la temporada

El Festival Internacional de Cine está en marcha y, este jueves, además de las figuras del espectáculo y la industria vinculada al séptimo arte, las autoridades locales se dieron cita en el gran evento de la ciudad y dialogaron con la prensa. Es el caso del intendente Guillermo Montenegro que en un breve intercambio con los periodistas de la ciudad consideró que "es una alegría" que en la previa, el evento haya sido bien recibido por el público al punto que se agotaron las localidades para más de 40 proyecciones.

"Es una alegría poder tener este evento que potencia a la ciudad y todo lo que genera, hoteles llenos, gastronomía, trabajo para los marplatenses. Hay una variedad de eventos este fin de semana en Mar del Plata que son muy buenos y que es a lo que apostamos cuando hablamos de esta Mar del Plata de todo el año", dijo.

Consultado por las expectativas para la temporada 2027, el Jefe comunal advirtió a los empresarios "que no se hagan los vivos" al referirse a los precios para marplatenses y turistas.

"Queremos que nos elijan porque somos los mejores, no porque somos los más baratos, obviamente que nadie se haga el vivo, pero me parece que lo importante es que podamos prestar servicios de calidad y eso es lo que nos diferencia: lo que se genera en Mar del Plata es bueno", aseguró.

"Queremos que nos elijan por ser los mejores", deslizó Montenegro.

Desde el sector hotelero de Mar del Plata estimaron que las reservas para el receso alcanzan el 60%, favorecido por distintos eventos de gran convocatoria. Por su parte, desde el Ente Municipal de Turismo indicaron que durante todo el fin de semana y parte de noviembre hay importantes eventos, como los Juegos Evita, el festival Internacional de Cine o el partido de Aldosivi –River, que potencian este tipo de feriados, generando ingresos y movimiento turístico y comercial.

De hecho, muchos sectores expresaron su satisfacción por este mini receso inesperado que llegó de sorpresa y que podría inclinar la balanza de cara a una nueva temporada de verano.