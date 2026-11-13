Estados Unidos suspende vuelos de salida en todo el país por fallas en control aéreo

Estados Unidos ordenó la suspensión nacional de todos los vuelos de salida debido a problemas graves en las comunicaciones del control del tráfico aéreo, informó la Administración Federal de Aviación (FAA) este viernes.

Esta medida, tomada por razones de seguridad y bajo circunstancias extraordinarias, permite que los aviones que ya están en el aire puedan aterrizar, pero impide el despegue de aquellos que permanecen en tierra. Además, los vuelos internacionales serán evaluados individualmente para determinar su situación.

Inicialmente, la FAA había restringido las operaciones en Chicago debido a las fallas en las comunicaciones del control aéreo, pero luego extendió la suspensión a todo el país. El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que un equipo técnico está investigando el problema y prometió brindar actualizaciones inmediatas cuando estén disponibles.

Un avión de American Airlines despega frente a la torre de control de un aeropuerto estadounidense.

Impacto en vuelos y pasajeros

Según datos de la aplicación Flighty, más de 30.000 vuelos estaban programados para el resto del día tras la paralización nacional. Si esta situación se prolonga, es probable que se produzcan miles de cancelaciones, ya que las tripulaciones podrían alcanzar sus límites máximos de horas laborales, lo que afectaría la operación durante todo el fin de semana.

Ante esta situación, diversos aeropuertos del país recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas para evitar desplazamientos innecesarios a las terminales debido a posibles demoras o cancelaciones.

Un avión se aproxima para aterrizar en un aeropuerto estadounidense mientras continúan las restricciones a los despegues.

Contexto histórico

Esta es la segunda vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 que la FAA suspende todos los despegues a nivel nacional. En aquella ocasión, se paralizó toda la aviación civil en el espacio aéreo estadounidense y los vuelos en ruta debieron aterrizar en los aeropuertos disponibles.

En enero de 2023, la FAA también detuvo temporalmente los vuelos nacionales que aún no habían despegado durante menos de dos horas debido a una falla en el sistema de “Avisos a las Misiones Aéreas”, encargado de alertar a los pilotos sobre riesgos potenciales.