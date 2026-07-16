Fuerzas especiales navales de Estados Unidos realizaron operaciones en Mar del Plata

La actividad reunió a integrantes de la Agrupación Buzos Tácticos de la Armada Argentina con una delegación de la Naval Special Warfare de la Marina estadounidense.

Los Buzos Tácticos de la Armada Argentina y efectivos de la Marina de los Estados Unidos realizaron un entrenamiento conjunto en la Base Naval Mar del Plata, en el marco de las acciones de cooperación bilateral entre ambos países. El objetivo fue reforzar las capacidades operativas y mejorar la interoperabilidad en misiones de Interdicción Marítima mediante el intercambio de técnicas, procedimientos y experiencias.

La actividad reunió a integrantes de la Agrupación Buzos Tácticos de la Armada Argentina con una delegación de la Naval Special Warfare de la Marina estadounidense. Durante el encuentro se llevaron a cabo charlas técnicas, análisis de casos y ejercicios de intercambio profesional, con especial foco en las operaciones de Visita, Abordaje, Registro y Captura (VBSS), compartiendo metodologías y herramientas utilizadas por ambas fuerzas para optimizar este tipo de intervenciones.

La actividad reunió a integrantes de la Agrupación Buzos Tácticos de la Armada Argentina con una delegación de la Naval Special Warfare de la Marina estadounidense.

Entre los contenidos abordados se destacaron el planeamiento y conducción de operaciones, el marco legal internacional vinculado a la interdicción marítima y la incorporación de tecnologías emergentes para mejorar la conciencia situacional. Además, se analizaron las posibilidades que ofrecen los sistemas aéreos no tripulados (drones) para el reconocimiento de objetivos y el apoyo a la toma de decisiones durante misiones complejas en el ámbito naval.

El programa también incluyó prácticas de abordaje cooperativo y no cooperativo, técnicas de inserción táctica desde embarcaciones neumáticas de casco rígido, el empleo de francotiradores y drones para vigilancia en tiempo real, y diferentes métodos de acceso a buques mediante ganchos, escalada y descenso por cuerda rápida. A esto se sumaron ejercicios de combate en espacios reducidos, despeje de compartimientos, apertura de accesos en embarcaciones, capacitación en medicina táctica, utilización de cámaras térmicas y procedimientos para la detección y aislamiento inicial de posibles amenazas explosivas.

Las tareas se realizaron en la Base Naval de Mar del Plata.

La representación de Estados Unidos estuvo integrada por personal del Naval Special Warfare Command (NSWC), el comando que concentra a las fuerzas de operaciones especiales navales de la Marina estadounidense y que forma parte del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (USSOCOM). Con base en Coronado, California, la organización reúne a más de 10.000 efectivos, entre ellos los reconocidos Navy SEALs y los operadores SWCC, especializados en guerra no convencional, contraterrorismo, acciones directas y reconocimiento especial en escenarios marítimos, urbanos, selváticos y árticos.

El entrenamiento desarrollado en Mar del Plata se suma al proceso de cooperación que ambas fuerzas vienen profundizando en los últimos años, promoviendo el intercambio de conocimientos y la adopción de procedimientos comunes para operaciones navales especiales. En ese contexto, Daga Atlántica 2026, considerado el mayor ejercicio conjunto y combinado de Fuerzas de Operaciones Especiales realizado hasta ahora en la Argentina, representó un antecedente clave: durante 42 días de adiestramiento, efectivos argentinos y estadounidenses fortalecieron su interoperabilidad y consolidaron una agenda de trabajo orientada a operar de manera conjunta bajo estándares internacionales.