Nació en Mar del Plata y la adoptó una familia de Necochea: busca reconstruir su historia y encontrar a su mamá biológica

Karina nació el 7 de junio de 1982 en el Materno Infantil de Mar del Plata.

Karina supo siempre que era adoptada, pero durante años las puertas que golpeó para conocer sus orígenes estuvieron cerradas. Hoy, a partir de un estudio genético, logró identificar a su padre biológico y ahora busca a la mujer que la llevó nueve meses en la panza.

La marplatense nació el 7 de junio de 1982 en el Hospital Materno Infantil. Esa única certeza la ayudó a direccionar el inicio de la búsqueda. “Hay parte de mi origen, parte de mi historia, que no conozco y cada vez que accedo a una información nueva me despierta las fantasías de poder saber, de poder nutrir esa parte de mi historia”, contó a 0223.

Karina creció en el pueblo necochense de La Dulce, rodeada de amor y contención. Sin embargo, una parte de su historia permaneció siempre en blanco y en distintas oportunidades sintió el impulso de encontrar respuestas.

Ahora, con una novedosa prueba genética, su camino se encuentra algo más allanado. Logró cruzar datos con dos personas, un tío y un medio hermano, y pudo establecer con firmeza que su padre biológico se llamaba Rodolfo Celiberti. Lamentablemente, falleció hace 20 años y nunca pudo saber si él sabía de su existencia.

Ese descubrimiento multiplicó las preguntas. Ahora Karina busca a su madre biológica y decidió hacer pública su historia para intentar llegar a quienes puedan aportar información. Mientras esta nota estaba en edición, apareció un registro hospitalario que le arrojó un nuevo dato para la búsqueda: el apellido de la mujer que la parió sería Fernández.

Reconstruir su historia

Hubo dos momentos de la vida de Karina que profundizaron su necesidad de conocer sus orígenes. El primero fue cuando se mudó a Mar del Plata para estudiar Psicología: “Creía reconocerme en todas las personas que me cruzaba, en el colectivo y en todos lados”.

La carrera también le generó incomodidades a la hora de descubrir la importancia de la historia prenatal de una persona, su gestación y la construcción de los primeros vínculos. “Desde el primer momento que puse un pie en la facultad era revivir información que no tenía", recordó Karina.

Y entonces empezó a buscar. Fue al Materno Infantil, pidió documentación, consultó por los expedientes de la adopción y encontró su partida de nacimiento con una nota marginal. Pero no había datos de filiación en el hospital y la nota estaba borrada. “Había ciertas irregularidades que me dejaron en una posición de no poder llegar a mi verdad y renuncié. Es como que sepulté eso”, contó Karina.

El segundo momento llegó años después, cuando intentó ser madre. "Por estas cosas de la fisiología, la biología y la psicología de las personas quedaba embarazada y perdía mis embarazos. Entendí que era una mamá que no estaba pudiendo quedarse con sus hijos y me movió tanto emocionalmente que decidí hacerme el ADN. Fue ahí algo que se desbloqueó", expresó Karina.

El resultado no fue inmediato, pero abrió un camino que hasta ese momento parecía imposible. La herramienta le permitió acceder a una base de datos genética internacional y reconstruir parte de su árbol familiar, incluso rastreando antepasados que habían emigrado desde Italia.

La investigación tuvo un avance decisivo cuando apareció una coincidencia genética con una persona que vivía en Estados Unidos. A través de ese contacto y de otros familiares pudo llegar hasta los Celiberti y descubrir con certeza quién había sido su padre biológico.

Rubén Celiberti “fue el que me abrió su corazón y me dijo: 'Sí, lo que necesites, si necesitas sangre, hueso, pelo, lo que sea, si te puedo ayudar, en lo que necesites'”, indicó. Al mismo tiempo, volvió al Materno Infantil y consiguió acceder al registro de partos correspondiente a la fecha de su nacimiento. Allí encontró que ese día habían nacido diez niños, uno de ellos sin vida.

Ese dato también le despertó otras preguntas: “Fantaseo que quizás mi mamá biológica puede sentir o pensar que yo nací muerta o que no estuve. Simplemente se dispara la imaginación para un montón de lugares”.

Según pudo reconstruir, su papá biológico era una persona vinculada a la Iglesia y había trabajado como tesorero de Cáritas. Su pedido ahora está dirigido a todas aquellas personas que puedan haberlo conocido. Cualquier dato podría convertirse en una nueva pista para seguir avanzando en la reconstrucción.

Karina está en contacto con organismos provinciales y nacionales dedicados a la búsqueda de personas, que la acompañan en la investigación de su historia, atravesada por documentación que falta y preguntas sin respuestas.

“Para mí es re importante poder nutrir esa verdad y cerrar una historia, para poder darle otro impulso a mi vida”, sintetizó la marplatense y subrayó que no busca desconocer la familia que la crió ni el amor que recibió, sino completar una parte de sí misma, que todavía permanece oculta.