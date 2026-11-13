Esclarecen cuatro “escruches”: en una casa robaron herramientas valuadas en 10 millones de pesos

Una investigación por distintos hechos delictivos cometidos bajo las modalidades de “escruche” y hurto en los barrios Los Acantilados y Playa Serena derivó en la realización de un allanamiento donde recuperaron algunos objetos sustraídos.

Tras los datos recabados por personal policial, la fiscal Romina Díaz solicitó allanar una vivienda en calle 16 entre 479 y 48: la medida fue avalada por la Jueza de Garantías Rosa Frende y la medida se llevó adelante este viernes.

Si bien durante el procedimiento no se encontraban moradores en el inmueble se logró secuestrar una bordeadora, herramientas, cinco rollos de cable, seis llaves térmicas, una pala, seis puntos y tomas eléctricos, dos serruchos, un hacha, un alargue de 40 metros, un rollo de manguera para electricidad de 30 metros y una netbook gris.

Algunas herramientas recuperadas.

Autoridades policiales señalaron que de esta manera se esclarecieron los hechos cometidos el 3 de noviembre en una vivienda en construcción ubicada en la zona de calle 483 y 18; otro del 8 de noviembre en una vivienda de calle 32 al 4100; y otros previos cometidos en septiembre y octubre en la misma zona.

“En el primero de los hechos se sustrajeron herramientas y maquinarias valuadas por su propietario en aproximadamente diez millones de pesos”, indicaron.