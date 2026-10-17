Investigaban un “escruche” y secuestraron dispositivos inhibidores

El avance de una investigación por un robo bajo modalidad “escruche” cometido el domingo pasado derivó en un allanamiento donde secuestrar dispositivos inhibidores, celulares, una notebook, un vehículo e identificaron a un hombre de 40 años.

La causa se inició a partir de un hecho ocurrido el 11 de octubre, cuando autores ignorados forzaron la puerta de una camioneta Toyota RAV4 estacionada en la zona de calle 0 y 721, en el barrio Los Acantilados, y sustrajeron pertenencias de su interior. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron incorporadas a las tareas investigativas.

A partir de la recolección de elementos de prueba y distintas diligencias, los investigadores lograron individualizar un domicilio vinculado con la causa y obtuvieron una orden judicial de allanamiento.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal policial irrumpió en una vivienda en inmediaciones de las calles Coronel Suárez y San Martín donde secuestraron dos dispositivos inhibidores marca Baofeng con sus respectivas bases, un dispositivo sintonizador con antena, una notebook Asus, cuatro teléfonos celulares de las marcas Xiaomi y Motorola, y una camioneta Honda CR-V gris.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 ordenaron el secuestro de los elementos y la notificación de una causa por robo al sujeto que estaba en la vivienda.