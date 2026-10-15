Buscaban al autor de un “escruche” e identificaron a la novia

Los adelantos en una causa judicial por un robo registrado en una vivienda del barrio Pueyrredón hace tres semanas permitió allanar un inmueble donde secuestraron varios objetos e identificaron a la pareja del imputado.

Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría decimosexta el que irrumpió en una vivienda ubicada en Calabria casi De los Inmigrantes y secuestró un televisor Smart TV y un celular para su análisis pericial.

Tiene 18 años.

La joven de 18 años, pareja del investigado, fue notificada de la formación de la causa penal, pero no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.

La investigación se tramita en la fiscalía temática N°13 a cargo de Mariano Moyano.