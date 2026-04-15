Robaron, quedaron grabados y los atraparon tras una pelea en la calle

Un llamado al 911 que denunció disturbios y una pelea en la calle terminó con la aprehensión de dos hombres y dos mujeres acusados de robar en un local bajo la modalidad “escruche” algunas horas antes.

Fueron efectivos de la comisaría segunda, de Caballería, Prefectura Naval Argentina y del Comando de Patrullas quienes redujeron a los cuatro acusados de robar en un local ubicado en inmediaciones de Falucho y Santa Fe.

Fue el damnificado quien reconoció a los cuatro sujetos como autores de un ilícito cometido horas antes en su local donde mediante modalidad escruche sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo y moneda extranjera. “El aportó los registros fílmicos del hecho”, informaron autoridades policiales.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de dinero en efectivo, tanto pesos como dólares y dos teléfonos celulares, vinculados al ilícito investigado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de causa penal y el traslado de los hombres a la Unidad Penal N° 44 y las mujeres a la Unidad Penal N° 50 de Batán.