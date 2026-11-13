Atrapan a dos hombres que robaban medidores en el barrio Sarmiento

Dos hombres de 20 y 52 acusados de sustraer medidores de agua en el barrio Sarmiento fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911 y trasladados a Tribunales para prestar declaración.

Oficiales del Comando de Patrullas Norte llegaron a la zona de 9 de Julio y Perú donde constataron que de la caja de un medidor de OSSE salía abundante agua, aunque no encontraron a los sospechosos en el lugar.

Un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) informó que dos hombres vestidos con prendas oscuras y que llevaban un bolso rojo habían sido observados manipulando y retirando el medidor de su caja, para luego alejarse por calle 9 de Julio en dirección a avenida Jara.

Mientras realizaban la búsqueda recibieron un nuevo aviso sobre el ingreso de dos hombres a una vivienda en 9 de Julio y Primero de Mayo: allí localizaron a dos sujetos con características coincidentes, quienes intentaron retirarse al advertir la presencia policial, pero finalmente fueron aprehendidos.

Durante la inspección del lugar, los uniformados constataron que, a pocos metros de los individuos, había otra caja de OSSE de la que también emanaba agua y, junto a un árbol, un medidor que había sido extraído. En el marco de la requisa hallaron entre las pertenencias de ambos hombres otros dos medidores de agua y dos cuchillos tipo Tramontina.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo, el secuestro de los elementos y el traslado de los aprehendidos a Tribunales para prestar declaración.