Investigaban robo de cables y medidores: detuvieron a dos personas y secuestraron armas

El avance de una investigación por denuncias vinculadas a la sustracción de medidores de agua y gas y cables en jurisdicción de la comisaría decimosexta derivó en la realización de tres allanamientos que culminaron con el secuestro de armas de fuego, municiones y diversos elementos de procedencia investigada, además de la aprehensión de dos hombres.

Elementos secuestrados.

Tras el avala de la Justicia de Garantías el personal irrumpió en los domicilios y en el ubicado en la zona de Arana y Goiri al 7400 secuestraron dos revólveres calibre .22, casi 150 proyecitles, un cargador calibre nueve milímetros, tres caños de cobre y un regulador de gas.

En otro de los objetivos se secuestraron diversos elementos vinculados a motovehículos y posibles hechos de sustracción, entre ellos un regulador de agua, 11 baterías de moto, dos estéreos de automóvil, cables de bronce, aluminio y acero, una horquilla y una patada de arranque de motocicleta y tres carburadores de moto.

Uno de los aprehendidos.

Asimismo, en uno de los objetivos se constató el funcionamiento de un comercio que no contaba con habilitación municipal ni libro de registro conforme a la normativa vigente, por lo que se procedió a su clausura.

El fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale imputó a un hombre de 48 años por encubrimiento agravado y otro de 51 por el mismo delito y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

https://www.0223.com.ar/nota/2026-9-25-19-2-0-volvio-a-caer-ladron-de-medidores-en-el-barrio-pueyrredon