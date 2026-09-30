Investigaban robo de cables y medidores: detuvieron a dos personas y secuestraron armas
Se hicieron tres allanamientos simultáneos y clausuraron un local que no estaba habilitado. Los imputados quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
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El avance de una investigación por denuncias vinculadas a la sustracción de medidores de agua y gas y cables en jurisdicción de la comisaría decimosexta derivó en la realización de tres allanamientos que culminaron con el secuestro de armas de fuego, municiones y diversos elementos de procedencia investigada, además de la aprehensión de dos hombres.
Tras el avala de la Justicia de Garantías el personal irrumpió en los domicilios y en el ubicado en la zona de Arana y Goiri al 7400 secuestraron dos revólveres calibre .22, casi 150 proyecitles, un cargador calibre nueve milímetros, tres caños de cobre y un regulador de gas.
En otro de los objetivos se secuestraron diversos elementos vinculados a motovehículos y posibles hechos de sustracción, entre ellos un regulador de agua, 11 baterías de moto, dos estéreos de automóvil, cables de bronce, aluminio y acero, una horquilla y una patada de arranque de motocicleta y tres carburadores de moto.
Asimismo, en uno de los objetivos se constató el funcionamiento de un comercio que no contaba con habilitación municipal ni libro de registro conforme a la normativa vigente, por lo que se procedió a su clausura.
El fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale imputó a un hombre de 48 años por encubrimiento agravado y otro de 51 por el mismo delito y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
https://www.0223.com.ar/nota/2026-9-25-19-2-0-volvio-a-caer-ladron-de-medidores-en-el-barrio-pueyrredon
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