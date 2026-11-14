Los Pumas sobrevivieron a un final increíble en Italia y se llevaron un triunfazo
El seleccionado argentino se impuso 19-14 en Génova, dejó atrás la derrota ante Irlanda y consiguió una victoria de carácter. Joel Sclavi, el representante marplatense, tuvo participación en un partido que terminó con una enorme resistencia defensiva.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los Pumas consiguieron una recuperación importante en el Nations Championship al derrotar 19-14 a Italia como visitantes, en el estadio Luigi Ferraris de Génova. Después de la caída frente a Irlanda, el equipo conducido por Felipe Contepomi necesitaba una respuesta y la encontró en un encuentro exigente, en el que tuvo que remontar un comienzo complicado y defender la ventaja en condiciones adversas.
La Azzurra golpeó primero con un try de Monty Ioane y puso en aprietos al seleccionado argentino. Sin embargo, el conjunto nacional reaccionó antes del descanso con una conquista de Bautista Bernasconi, quien tuvo su estreno como titular y apoyó después de un buen trabajo del maul. La igualdad llegó en un momento importante, cuando Tomás Albornoz se encontraba temporalmente fuera del campo de juego.
En el complemento, Argentina encontró los espacios para dar vuelta definitivamente la historia. Rodrigo Isgró apoyó el segundo try y Mateo Carreras protagonizó una gran acción ofensiva que terminó con una conquista argentina, posteriormente convertida por Albornoz para establecer el 19-7. Italia consiguió descontar mediante un try penal y se metió nuevamente en partido, pero Los Pumas supieron sostener la diferencia.
Uno de los protagonistas argentinos fue Joel Sclavi, el primera línea marplatense, que tuvo participación en el encuentro y aportó su presencia en el pack nacional. Su ingreso y participación cobraron especial importancia en un partido de mucho desgaste físico, con un seleccionado que debió apelar a todas sus variantes para competir ante la potencia del conjunto italiano.
El cierre tuvo un condimento extra de dramatismo: Los Pumas terminaron jugando con dos hombres menos por las tarjetas amarillas a Sclavi y Efraín Elías. Pese a la inferioridad numérica, Argentina defendió cada pelota y resistió los últimos embates de Italia para quedarse con un triunfo por 19-14 que vale mucho más que el resultado: significa una recuperación anímica y deportiva en el Nations Championship.
Con este resultado el equipo de Felipe Contepomi llegó a los 11 puntos y quedó en el tercer lugar de la conferencia sur de este Nations Championship. El próximo rival para el elenco albiceleste será el próximo sábado 21 de noviembre ante Francia en condición de visitante.
Síntesis:
Italia: 1- Fischetti, 2- Nicotera, 3- Ferrari, 4- N.Cannone, 5- Ruzza, 6- Vintcent, 7- Zuliani, 8- L. Cannone, 9- Varney, 10- Garbisi, 11- Ioane, 12- Marin, 13- Odogwu, 14- Capuozzo, 15- Allan. DT: Gonzalo Quesada.
Los Pumas: 1- Wenger, 2- Bernasconi, 3- Moreno, 4- Petti, 5- Rubiolo, 6- Matera, 7- Moro, 8- Scelzo, 9- Benitez Cruz, 10- Albornoz, 11- Carreras, 12- Chocobares, 13- Piccardo, 14- Isgro, 15- Delguy. DT: Felipe Contepomi.
Puntos: 4' Ioane try (I); 5' Allan conversión (I); 38' Bernasconi try (P); 39' Albornoz conversión (P); 54' Isgro try (P); 59' Carreras try (P); 60' Albornoz conversión (P);
Árbitro: Nika Amashukeli
Resultado: 14-19
Estadio: "Stadio Luigi Ferraris"
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