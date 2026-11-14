A 50 años de los primeros goles de Maradona, el recuerdo del testigo privilegiado de esa tarde

A medio siglo exacto de aquella tarde en la que un pibito de 16 años recién cumplidos llamado Diego Armando Maradona infló la red por primera vez en el profesionalismo, la memoria de quienes estuvieron allí se vuelve un documento histórico invaluable. 0223 dialogó con el reconocido periodista deportivo Juan Carlos Morales, quien cubrió para Radio Rivadavia y revista El Gráfico aquel 14 de noviembre de 1976 en el viejo estadio San Martín.

Hoy, con la perspectiva de los años y una trayectoria que lo consolidó como maestro de generaciones en DeporTEA, Morales repasó en primera persona los detalles de una tarde que nació discreta y terminó marcando el pulso de la historia grande del fútbol mundial.

La tarde que nadie dimensionó: 1.500 personas y sin registro en video

Aquel cruce entre San Lorenzo de Mar del Plata y Argentinos Juniors por el Campeonato Nacional no despertaba atractivo a grandes multitudes en una calurosa jornada de noviembre. Lejos de la locura posterior que desataría el astro, apenas unas 1.500 personas poblaron las tribunas del viejo estadio de Champagnat y Alvarado.

"La gente no sabía quién era Maradona, ni la dimensión que podía tener después. La prueba está en que yo calculo que no había más de 1.500 personas en la cancha", recordó Morales sobre el clima de aquella tarde.

Una de las apostillas más insólitas que rescató el, por entonces relator, es que, para los estándares actuales, la hazaña careció de registro fílmico: “el camarógrafo de Canal 8, Daniel Allu, cumplió con la cobertura del primer tiempo y se retiró”, indicó Morales, dejando a los goles de Pelusa fuera de la pantalla chica.

"Lo de Maradona fue espectacular, pero claro, la gente no lo conocía... Lo único que quedó, las fotos de Néstor Alfonso (fotógrafo del diario La Capital)", detalló el periodista sobre aquellas reliquias gráficas que hoy atesora la hemeroteca.

El ingreso que cambió todo y la anécdota con Benicio Acosta

El partido era chato y transcurría empatado 1 a 1 al finalizar la primera etapa. Fue entonces cuando el técnico de Argentinos, Juan Carlos Montes, decidió mandar a la cancha a Maradona en reemplazo de Giordano al comenzar el complemento. Los 45 minutos siguientes fueron de otra galaxia, coronados con los dos gritos que sellaron el 5 a 2 definitivo.

Entre las vivencias de vestuario y cancha, Morales rescató un diálogo desopilante entre el histórico entrenador de San Lorenzo de Mar del Plata, Benicio Acosta, y uno de sus defensores:

"Benicio Acosta lo agarró a Mascareño, al defensor que era el encargado de marcar a Maradona, y le dijo: '¿No le da vergüenza el baile que le pegó ese pibe?'. Y Mascareño lo miró fijo y le dijo: '¿Por qué no lo va a marcar usted?'", relató entre risas.

Del San Martín a la cima del mundo con Diego

El vínculo entre Juan Carlos Morales y Maradona trascendió largamente aquel domingo en Mar del Plata. Con los años, el cronista recorrió varios países siguiendo los pasos de la estrella, afianzando una relación basada en el respeto profesional y la admiración mutua.

"Con Diego hemos tenido una relación muy buena. Me tocó estar en el Mundial Juvenil de Japón en el 79, cuando el mundo conoció a Maradona... después fui a Nápoles con los dos títulos del Napoli en la Serie A, en el Mundial 86 en la previa y en el campeonato, y en Italia 90", repasó Morales, destacando también aquella memorable cobertura en los bosques de Viena donde unió periodísticamente a Mario Kempes y a Diego.

La mirada del maestro: qué les dice a los futuros periodistas

Frente a las aulas de DeporTEA, donde forma a las nuevas camadas de cronistas, Morales suele reflexionar sobre cómo cambió la profesión y la importancia de no perder el olfato periodístico ante figuras que recién comienzan.

"Lo que le decimos siempre a los chicos es que hay que tener pasión; si no se tiene pasión, no se destaca uno... Hay que leer mucho, hay que estar informado, hay que ser creíble", aconsejó. Y advierte sobre los desafíos contemporáneos: "Los chicos lógicamente conocen a Messi, conocen a Maradona, pero da la impresión de que de la historia saben poco".

A 50 años de aquella tarde fundacional, las palabras de Juan Carlos Morales funcionan como un puente indispensable entre el periodismo de raza y el mito de Diego Eterno.