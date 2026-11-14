Recibió a las dos mayores estrellas del futbol y lo demolieron para hacer un hipermercado: cómo era el estadio en el que Maradona marcó sus primeros goles

Mientras en Buenos Aires se disputaba el superclásico River-Boca y los diarios nacionales cubrían el regreso de Videla al país en el marco de su segunda gira al exterior junto a las elecciones en Brasil, en Mar del Plata, por la tarde, comenzaba a tejerse la historia del máximo ícono de la Selección Nacional. Aquel domingo 14 de noviembre de 1976, un juvenil Diego Maradona, de 16 años, marcaba sus primeros dos goles profesionales en primera en el partido Argentinos- San Lorenzo de Mar del Plata en el Estadio San Martín.

El partido fue calificado por el periodista Juan Carlos Morales como “Aceptable”, para el local diario La Capital se trató de una actuación brillante del juvenil Maradona, pero… ¿cómo era aquel estadio del que hoy, solo quedan los pilares de uno de los ingresos?

El Estadio General San Martín fue inaugurado el 4 de mayo de 1952 con un Torneo Relámpago que ganó Quilmes (3 a 0 a Boca en la final) y estuvo hasta 1996 albergando partidos de diferentes categorías. Estaba ubicado en la avenida Champagnat y Alvarado y tenía una capacidad para 22 mil personas.

Desde su inauguración fue un escenario de referencia del deporte local, hasta 1978, cuando comenzó a funcionar el estadio Mundialista. Fue en el Estadio San Martín donde O Rei Pelé jugó un partido de verano y donde, poco una década más tarde, Maradona marcaba sus primeros goles profesionales.

“El San Martín”, como se lo conocía fue reestructurado en 1969 y funcionó hasta el 14 de abril del mismo año. Con el paso de los años perdió majestuosidad hasta que la Liga Marplatense decidió vender el escenario, en el que actualmente funciona un hipermercado.

En mayo del mencionado año comenzó la demolición que duró semanas. Las tablas de las tribunas de madera fueron trasladadas a predios deportivos de Buenos Aires y, se decidió que a modo de homenaje, se mantengan las columnas de ingreso de Av Champagnat y Alvarado junto a una placa conmemorativa.

Hoy, del lugar que pisaron dos de las máximas figuras del fútbol internacional solo queda el recuerdo entre los memoriosos amantes del futbol local y una placa deteriorada por el paso del tiempo que suele vestirse con ofrendas florales en cada aniversario de la partida física de D10s.